Rafa Nadal volverá a París tres semanas después de sumar su décimotercer título de Roland Garros, y lo hará con otro objetivo como es el de sumar su primer título del Masters 1.000 de París-Bercy, que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre,

Un torneo que le ha sido siempre esquivo para el tenista español, no ya porque se dispute sobre una superficie rápida y bajo techo, lo que ya no es un impedimento para el balear, sino porque llega a final de temporada, cuando el cansancio y las lesiones le impidieron llegar con opciones claras de triunfo o poder jugarlo.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy ?????? pic.twitter.com/SajEB4JMEW