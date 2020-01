Rafa Nadal suelta un grito de alegría, le sale del corazón y refleja la agonía vivida durante todo el tercer set ante Nick Kyrgios. Ha sido una batalla de más de una hora y diez minutos, pero manda 2-1 en el partido y acaricia los cuartos de final.

Acaba cerrando el encuentro en cuatro sets (6-3, 3-6, 7-6 y 7-6), nunca ha ido por detrás en el marcador, pero el australiano lo ha vuelto a llevar al límite. Ambos jugadores calcan el resultado de su último enfrentamiento en Wimbledon y el tenista español vuelve a los cuartos de final del Abierto de Australia. Su leyenda continúa.

Pero hasta cruzar la meta toca pasar por más de tres horas de pura intensidad, de capear los nervios y de sacar a relucir todo ese tenis que sigue teniendo dentro a sus 33 años.

Kyrgios aplica nervio y talento, mientras Nadal aguarda agazapado. Es el plan que cada uno ha ideado en su cabeza y que intentan aplicar con su raqueta. El manacorí, que no entiende de juegos de tanteo o relajación, da el primer mordisco en el segundo turno de servicio de su rival, se lo arrebata y le lanza el primer mensaje, ‘o estás concentrado cada minuto, o puedes ir preparando las maletas’.

Homenaje a Kobe Bryant

Pero el talentoso y joven ídolo local capta el mensaje a la primera. Ha saltado a la pista con la camiseta de Kobe Bryant, ha calentado con ella y quiere rendirle el mejor homenaje posible durante el partido. Desde que concede esa ruptura se muestra inflexible al servicio. No le da tiempo a recuperar el tiempo perdido durante el primer set, pero logra equilibrar el encuentro en el segundo parcial. Esquiva el ‘break’ inicial y logra uno sobre Nadal que le vale para empatar la contienda. La Rod Laver estalla porque la batalla prevista ya está sobre la pista.

El tercer set pone los pelos de punta a cada uno de los espectadores que siguen el partido en Melbourne Park o por la televisión. Los dos rozan la perfección sobre la pista y sobreviven a cada turno de servicio con aplomo; al principio del set con más tranquilidad y conforme se acercan los juegos decisivos a golpe de esfuerzo y sacrificio.

El tercer set, decisivo

Hasta Kyrgios rompe sus piernas en sus carreras, no regala una bola, se defiende como pocas veces ha hecho en su carrera y no concede oportunidades a Nadal, que sigue acumulando ganadores con su ‘drive’, espectacular durante todo el partido. Así, no queda otra solución al set que dirimirlo en un desempate a cara de perro. El que lo gane no cerrará el partido, pero ambos saben que se antoja un momento crucial para el desenlace.

Ahí ambos demuestran que son deportistas de carne y hueso. Regalan puntos para la historia, pero titubean en el momento de la verdad. Kyrgios no quiere pensar y arriesga en exceso para cometer una doble falta que regala una bola de set a Nadal, pero al número uno del mundo se le agarrota el brazo y devuelve el regalo. Los nervios afloran en la Central de Australia antes de que el campeón de 19 grandes cierre el parcial por 8-6. Paso de gigante.

Parece todo encaminado a un final tranquilo. Nadal, siguiendo un previsible guion de último set, rompe el servicio de Kyrgios al inicio del cuarto set, pero el australiano, que muestra más coraje que nunca, patalea y resiste. Va sacando adelante sus servicios con grandes primeros y puntos rápidos y cuando el manacorí saca para ganar el partido, saca su mejor tenis para desarbolar los planes del español. Le arrebata el servicio y manda el encuentro a otro tie break con todo en juego.

Y es ahí, en otro de esos momentos calientes cuando vuelve a aparecer sobre la pista esa versión de Nadal excelsa, que no comete errores, que sirve bien, que domina desde el fondo y que defiende lo indefendible. Son los ingredientes que tantos éxitos le han dado en su carrera.

Los aplica del primer punto al último y cierra el encuentro a la primera oportunidad, sin conceder más vidas extra a un rival que nunca deja de ser peligroso ni de amenazar a la primera raqueta de la ATP.

El austríaco Dominic Thiem será el próximo rival de Rafa Nadal en los cuartos de final

Tras un choque maravilloso y resuelto en la épica, Nadal alza los brazos al cielo y abraza (otra vez) los cuartos de final. Un paso más en su intento de llegar a los 20 Grand Slams. Ahí espera el austríaco Dominic Thiem, otro rival de gran entidad y que este mismo lunes pasó por encima del francés Gael Monfils, demostrando que está en un gran momento de forma y que exigirá otra gran versión de Rafa Nadal si el español quiere estar en la penúltima ronda del torneo.

Muguruza, brillante, a cuartos

Fue en Roland Garros 2018 cuando Garbiñe Muguruza pisaba los cuartos de final de un Grand Slam por última vez y en aquella ocasión acabaría perdiendo en semifinales. Hoy, año y medio después de aquello, la tenista española se ha clasificado para la antepenútlima ronda del Abierto de Australia tras otro enorme partidazo ante la holandesa Kiki Bertens.

Lo mejor de todo es que Muguruza está mostrando un tenis magnífico, que recuerda al de aquella jugadora que llegó a ganar dos 'grandes' en Roland Garros y Wimbledon.

En estos octavos de final del Abierto de Australia pasó por encima de la novena cabeza de serie, la holandesa Kiki Bertens, una de las mejores tenistas del mundo que solamente pudo ver como el ciclón Garbiñe la arrasaba de principio a fin, demostrando que su enorme victoria del otro día ante Svitolina no fue un espejismo.

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova será su siguiente rival en los cuartos de final.

La júnior Mintegi, a octavos

Por otro lado, la júnior española Ane Mintegi, única representante nacional entre los y las más jóvenes del torneo, también sigue adelante y ya está en los octavos de final de este primer grande de la temporada, una ronda en la que se enfrentará a la checa Kidmanova, después de haber derrotado en su segundo encuentro en Melbourne a la local Gibson.

