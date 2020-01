La Rafa Nadal Academy Kuwait se inaugurará oficialmente el próximo miércoles 5 de febrero con un partido de exhibición que medirá al propio Rafa Nadal con David Ferrer, dos jugadores que han compartido grandes momentos en el circuito profesional tanto dentro como fuera de la pista.

El primer proyecto formativo y académico del número 1 del mundo nació en 2016 con la inauguración de la Rafa Nadal Academy ubicada en Manacor, su ciudad natal. En 2019 llegó la expansión internacional con la creación de los complejos “Rafa Nadal Tennis Centre” en el Hotel Grand Palladium Costa Mujeres (México) y en el Sani Resort (Grecia).

Y en 2020 este ilusionante proyecto sigue creciendo con el nacimiento de la segunda Academia del mundo en Kuwait., proyecto que se ha llevado a cabo de la mano con el grupo Tamdeen, forma la academia del tenista español.

La segunda Rafa Nadal Academy del mundo tendrá como objetivo convertirse en un centro tenístico de referencia en Medio Oriente y apoyar a la Federación de Tenis de Kuwait a desarrollar un programa que impulse este deporte en el país con un proyecto formativo liderado por Nuno Márquez y por los entrenadores de la Rafa Nadal Academy by Movistar desplazados a Kuwait.

Las instalaciones de la Academia cuentan con 8 pistas cubiertas, 8 pistas exteriores, un estadio al aire libre de 1.500 personas y un pabellón cubierto multiusos con capacidad para albergar a 5.000 espectadores.

Nadal-Ferrer, un duelo clásico

El duelo entre Rafa Nadal y David Ferrer será uno de los acontecimientos deportivos más destacados de la historia de Kuwait y generará una gran expectación en un país que está deseando recibir al número 1 del mundo. Rafa Nadal y David Ferrer se verán las caras apenas un año después de la última vez que se enfrentaron en una pista de tenis frente a frente.

Fue el pasado año en el Conde de Godó en Barcelona, donde el balear llegó a decir tras el encuentro: "Es su decisión personal, pero a nivel tenístico no está para irse a ningún sitio”.

Tan solo dos semanas más tarde en el Mutua Madrid Open el de Jávea colgó la raqueta recibiendo alabanzas de todos sus compañeros. "Quiero felicitarte por toda tu carrera deportiva y sobre todo como persona. Eres un compañero excepcional y lo has sido siempre durante toda tu carrera. Te vamos a echar de menos no sólo los españoles, sino el tenis en general”, reconoció entonces en la Caja Mágica el manacorí sobre David y una dilatada trayectoria que terminó con 27 títulos (incluido el ATP Masters 1000 en París), más de 1.000 partidos en el circuito (734-377), una final en Roland Garros y en la Copa de Maestros, así como el No. 3 del Ranking ATP como techo en la clasificación mundial.

Hace apenas unos meses David Ferrer estuvo presente en la graduación de 29 estudiantes de la Rafa Nadal Academy by Movistar el pasado mes de junio dejando constancia una vez más de la estrecha relación que le une con Rafa.

Nadal y Ferrer se enfrentaron en el circuito ATP Tour hasta en 32 ocasiones, con un reparto de 26 victorias para Nadal y otras seis para Ferrer desde que se midieron por primera vez en Stuttgart 2004. Ambos fraguaron a partir de entonces una bonita rivalidad en la pista que se prolongó durante más de quince años y que en Kuwait firmará otro capítulo más el día que Rafa Nadal Academy Kuwait abre sus puertas.

practicodeporte@efe.com