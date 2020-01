No fue un día plácido ni para Rafa Nadal ni para Garbiñe Muguruza en el Abierto de Australia. Ambos ganaron sus partidos y pudieron celebrar, pero los dos tuvieron que sufrir para lograr el objetivo de entrar en la tercera ronda del torneo.

Especialmente llamativo fue lo del número uno del mundo, que nunca se encontró con buenas sensaciones ante el argentino Federico Delbonis, quien se pasó dos sets levantando bolas de break (1/18 aprovechó Nadal en esas dos primeras mangas) y llegó a poner en entredicho la victoria del balear, especialmente en el segundo set, donde restó en dos ocasiones para igualar el choque.

Sin embargo, Nadal supo sufrir en ese preciso momento y lo sacó adelante (6-3, 7-6 y 6-1) para terminar aliviado y jugando su mejor tenis del día en el tercer parcial. Se soltó y acabó jugando mucho mejor de lo que empezó, buena señal de cara al futuro, porque deberá subir su nivel si quiere llegar a ese objetivo de lograr su vigésimo Grand Slam.

Y es que la escalada empieza a complicarse a partir de ahora. De entrada, en su siguiente encuentro medirá sus fuerzas ante su compatriota Pablo Carreño y en el horizonte ya vislumbra la posibilidad de un duelo de octavos ante el australiano Nick Kyrgios.

También tuvo el balear tiempo de dejar uno de los momentos más entrañables del torneo. Después e dar un pelotazo fortuito a una recogepelotas se acercó a ella para ver cómo estaba y al finalizar el partido volvió a hacer lo mismo para regalarle su cinta del pelo ante la ilusión y el estupor de la niña.

