El español Rafa Nadal y la estadounidense Simone Biles han sido designados como Campeones de Campeones de 2019, el trofeo con el que el diario deportivo francés L'Équipe reconoce a los deportistas que han marcado el año.

Se trata de la cuarta vez que el tenista de Manacor recibre este galardón. Y lo ha hecho superando al británico Lewis Hamilton, segundo, al esquiador austríaco Marcel Hirscher, tercero, al nadador también estadounidense Caeleb Dressel y al jugador de rugby sudafricano Siya Kolisi.

Con esta victoria, el número uno del mundo del tenis iguala los cuatro trofeos del suizo Roger Federer y se queda a solo uno del jamicano Usain Bolt, que tiene el récord con cinco.

Rivalidad con Roger Federer

Preguntado sobre esa rivalidad con el tenista helvético y la comparación entre ambos, tiene claro que es mejor el "que está más en forma. Si me siento muy bien yo y él normal, soy mejor que él, pero en el caso contrario él es el mejor. Sería bastante exacto decir que no hay una gran diferencia entre nosotros ahora. ¿Quién ha sido el mejor? Pues si soy honesto, tengo que decir que no lo sé".

Sobre todo lo vivido en este 2019, Rafa Nadal tiene claro que ha sido una temporada muy compleja por pasar por un momento "muy bajo mentalmente", pero sabe que consiguió recuperarse y alcanzar su "nivel máximo". Y por eso reconoció que desde el torneo de Madrid y hasta finales de año ha jugado "formidablemente bien", algo evidente porque desde las semifinales de Wimbledon solamente ha cedido un partido, en noviembre y ante Alexander Zverev.

El diario francés también quiso saber si tiene intención de llegar hasta París 2024, pero el balear, cauto, no quiso pronunciarse a más de cuatro años vista. "La lógica me haría decir que no estaré, pero hay que desconfiar de la lógica. Si me hubieran dicho hace cinco años que tendrá una temporada como esta en 2019, habría respondido que imposible. Y seguro que si a finales de 2009 me hubieran preguntado si todavía jugaría estando a puertas de 2020 habría dicho que no. Así que la lógica...".

Simone Biles, reina de 2019

Por lo que respecta a la categoría femenina, la reina del año ha sido la gimnasta Simone Biles, que ya acumula tres victorias de este premio pese a tener solamente 22 años. A eso suma sus brillantes Juegos de Río 2016, donde logró cuatro medallas de oro y una de bronce y su impresionante currículum en campeonatos mundiales, donde suma 19 preseas doradas, otras tres de plata y tres más de bronce.

El título de Campeón de Campeones se creó en 1946 para reconocer a los mejores deportistas franceses y desde 1975 incluye una categoría para los mejores del mundo con dos versiones, una masculina y otra femenina desde 2012

