Rakel Mateo es una de las grandes triatletas paralímpicas españolas. Debutó en 2016 en los Juegos Paralímpicos de Río, logró un diploma y su próximo sueño es Tokio, en el que quiere mejorar su resultado. Entre medias ha vivido unos meses duros durante el confinamiento, agravados en primera persona por un problema de salud de su madre.

La paratriatleta vasca Rakel Mateo llegó al deporte por su hermano, que hacía ciclismo. "Yo hice ballet y danzas vascas, pero no deporte de competición como tal, aunque me gustaba nadar mucho", comentó en un Instagram en directo con la Federación Española de Triatlón (FETRI).

"Vengo de una familia humilde y tuve que buscarme la vida, trabajar en muchos sitios y hacer distintas cosas".

A los 26 años, tras un accidente laboral, su vida cambió. "Me quedaron secuelas en la pierna izquierda. Trabajaba en un supermercado y se me cayó un montón de cajas de fruta apilada en la pierna".

"Al principio me pusieron una escayola y no pensé que no fuera a recuperar la pierna, pero con el paso del tiempo me seguía doliendo y la verdad es que no pensé que me fuera a quedar así", confesó.

Al principio no llevaba muleta, pero con el tiempo fue mermando sus capacidades y ahora la usa todo el rato. "No es que me haya acostumbrado, sino que he aprendido a asumirlo".

"De todo lo malo, siempre hay que sacar algo bueno y por eso siempre pienso que cualquier cosa que venga la voy a superar. Ese accidente me ha dado una vida que no habría tenido"

Su visión positiva le hace pensar que el accidente cambió su vida a mejor. "He cambiado mi vida a mejor porque mi vida anterior no había sido vida por tener que convivir y luchar con la anorexia y haberla superado me hizo fuerte".

Descubriendo el triatlón

Tras el accidente, es en 2010 cuando iba en su coche adaptado. Vio la bici de su hermano y se decidió a probar. "Fue una libertad poder usar una bici adaptada y salir del pueblo".

"Fue ahí cuando conocí el ciclismo. Y, en 2013, se me ocurre como locura hacer un triatlón en Zumaia. No sabía ni correr ni nadar. Nadaba cómo podía yendo de un lado a otro e iba dando saltos en lugar de correr. En ese triatlón me puse a nadar y me quedé sola y al salir del agua y subir a la bici me veía sola pensando que me cortarían en algún momento", declaró.

"Hasta que no vi el vídeo no me creí que había conseguido un buen tiempo quedando entre medias del grupo de cabeza y el de cola", señaló.

El paso a la selección era algo con lo que no contaba. Sacaron las categorías de Río y pensaba que sería imposible ir a los Juegos. Aún así se decidió probar. "Quería disfrutar el camino y empecé a competir. Hablé con mi empresa y me sorprendió su respuesta y su decisión de apoyarme, así que ya no quedaba otra que intentarlo".

"Mi empresa, mi pueblo (Munguía), la gente de a pie, todos me iban apoyando y continué compitiendo en Europeos, Mundiales y demás pruebas. Cuando me confirmaron que iba a Río pensé que ya me podía morir", relató.

La experiencia de Río

Pese a no completar el ciclo entero, la Federación y el Comité Paralímpico Español la notificaron que tenía plaza para Río.

"Es difícil explicar qué son unos Juegos. Solo por llegar allí ya podía devolver el apoyo recibido. Aquello es una ciudad grandísima, llena de rascacielos, con mil deportes, con deportistas de lugares que no sabes ni dónde están en el mapa y quería verlo todo, pero no me daba la mirada", confesó.

"Todo el mundo debería poder vivir la experiencia de unos Juegos. Ahí te das cuenta de las diferencias entre deportistas de los distintos países, pero todos con el mismo sueño", dijo Rakel, que finalizó octava en la prueba de la clase PT2.

Mateo reveló una anécdota antes de su prueba en los Juegos que la marcó para siempre.

"Iba a recoger mi material y me dijeron que mi rueda trasera perdía aire. No me lo podía creer. Estaba decidida a salir como fuera y tras conseguir una rueda de recambio, pese al agobio porque la prueba estaba cerca a empezar, decliné ir en zodiac a la salida y preferí ir nadando a para quitarme el estrés", confesó.

"Meses después de Río recibí una llamada y era precisamente de la persona que me había ayudado a conseguir la rueda para competir en los Juegos diciéndome que quería regalarme una bici. Solo había hablado con él aquella vez. Me llegó la bici y solo he podido saber que era un holandés y desde entonces le llevo buscando para agradecérselo", confesó.

El coronavirus

Respecto a la pandemia y la situación que nos ha tocado vivir a toda la sociedad, Rakel explicó cómo fue su confinamiento y el grave problema que le tocó vivir en primera persona.

"Han sido tres meses muy duros y siguen siéndolos. Con el confinamiento me mentalicé para hacer lo que pudiera, pero siendo consciente que la salud era lo primero, porque no había opción B de salir de casa", comentó.

"Cuando ya estaba mentalizada y entrenaba como podía, mi madre entró en un hospital y me quedé sola en casa sin saber qué iba a pasar con mi madre y si podría volver a verla. Ahora ya está en casa, va poco a poco y empiezo a ver un poco de luz y mejorando poco a poco"

El objetivo actual son los Juegos Paralímpicos de Tokio , cerrar la clasificación y soñar con mejorar el octavo puesto logrado en Río.

"Viajé a Tasmania para poder asegurar la plaza porque ese es mi objetivo. En Río acabé octava y logré diploma, pero en Tokio quiero más, no te digo el oro, pero quisiera intentar más. Yo sé que si estoy al cien por cien podría hacer cuarta o quinta, pero luego pueden pasar mil cosas en carrera. Primero hay que cerrar la clasificación y luego iremos viendo", concluyó.

practicodeporte@efe.com