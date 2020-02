El gimnasta Ray Zapata tendrá este fin de semana en la Copa del Mundo de Melbourne (Australia) una nueva oportunidad de aumentar sus opciones para estar presente el próximo mes de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Líder de la competición en la modalidad de suelo, su gran especialidad, Zapata obtendrá una plaza olímpica nominal e intransferible si mantiene esa primera posición cuando concluyan las tres pruebas que faltan: Melbourne, Bakú y Doha.

Sin embargo, si Ray no se proclama campeón de la Copa del Mundo, pero queda por detrás de otros gimnastas que ya tienen asegurada su presencia en la capital nipona, también conseguirá el pasaporte para la gran cita del próximo verano.

De esta forma, las opciones del gimnasta español de origen dominicano son máximas, porque domina la clasificación con 70 puntos, los mismos que el filipino Carlos Yulo y diez más que el israelí Artem Dolgopyat, campeón y subcampeón mundial y ambos con plaza asegurada en Tokio 2020.

Ambición

Pero Ray Zapata no quiere que su clasificación peligre, por lo que su intención es "conseguir dos oros en estas tres Copas del Mundo para finalizar primero en el ránking". Para ello, el primer paso es conseguir este jueves es pase para la final del sábado. "Hay que entrar sí o sí", comentó el gimnasta.

Bakú (Azerbaiyán), del 12 al 15 de marzo, y Doha (Catar), del 18 al 21 del mismo mes, serán las últimas paradas de esta Copa. Se tienen en cuenta los tres mejores notas de cada gimnasta para hacer la clasificación final. Zapata sumó dos bronces en Melbourne (19 puntos) y Bakú (20) y dos platas en Doha y en Stuttgart (25/25) en las citas de 2019.

Si no obtiene su plaza olímpica por esta vía, eso no significa que esté descartado para los Juegos de Tokio. El equipo español está clasificado y entre los cuatro gimnastas que convoque Fernando Siscar puede o no estar incluido Zapata. Pero si logra el cupo de la Copa del Mundo, España sumaría una plaza más que sería, sí o sí, para Ray.

practicodeporte@efe.com