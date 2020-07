El gimnasta español Ray Zapata está convencido de que este parón le ha venido "genial" porque ha podido resetear, respirar y volver con más ganas, además de con un nuevo ejercicio que está convencido que le acabará llevando hasta el podio olímpico.

"He conseguido logros importantes en mi carrera, pero ojalá pueda conseguir una medalla olímpica. Voy a trabajar para intentar que sea de oro", cuenta el deportista español en una entrevista concedida al Comité Olímpico Español (COE).

Parar y resetear

Sobre sus sensaciones actuales, Zapata explica que le ha venido "genial" todo este tiempo de parón. "Además de con la selección yo también compito en la Bundesliga alemana; entonces hago unas siete competiciones al año compaginando ambas".

Añade que cada fin de semana está subido en un avión. "No podía parar nunca, no tenía tiempo para nada. Por eso, me ha venido súper bien porque estaba un poco quemado psicológicamente y físicamente y ahora estoy revitalizado, con muchas ganas de dar caña y estar en los Juegos Olímpicos".

Y todo esto llega después de su grave lesión en 2017, que le llegó cuando mejor estaba. "Fue un chasco porque me sentía en el mejor momento", sin embargo, lejos de venirse abajo, nunca se lo tomó mal. "El cuerpo es inteligente y la mente también, así que me lo tomé como unas vacaciones. Después de la tormenta llega la calma y trabajando así espero conseguir grandes resultados".

Plaza segura para Tokio

Desde entonces su progresión ha sido brutal y ahora mismo está "muy contento" de haber logrado la plaza para los Juegos de forma directa. "Estoy muy feliz porque esa plaza la he logrado gracias a mi trabajo".

Ahora, por tanto, se siente optimista, algo en lo que ha tenido mucho que ver la vuelta al Centro de Alto Rendimiento. "Eché mucho de menos a mis compañeros. Por mucho que pudiera entrenar en casa, no tiene nada que ver con hacerlo allí, con todas las mejores condiciones posibles y el material necesario. Fue como volver a empezar de cero".

Y en todo este proceso no se olvida de la importancia que han tenido siempre para él tanto el Comité Olímpico Español como Alejandro Blanco. "Siempre que necesitamos algo están ahí. Es un privilegio contar con ese apoyo".

