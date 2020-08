La Race to Costa del Sol se reanuda esta misma semana en tierras escocesas y lo hace con toda la ilusión del mundo con la celebración del Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open, uno de los torneos más importantes del calendario internacional del golf femenino.

Y es que apenas una semana después llegará el potente AIG Women´s Open, el Open Británico, todo un clásico y que servirá, sin duda, para dar lustre a la clasificación.

Gran presencia de españolas

Destaca la presencia de un gran número de jugadoras españolas de élite como es el caso de Azahara Muñoz, de Nuria Iturrios, de Luna Sobrón, de Carmen Alonso, de Noemí Jiménez, de María Hernández o de Silvia Bañón. Hay que recordar que la denominada ahora como Race to Costa del Sol no es más que un nombre nuevo a lo que siempre se ha conocido como la orden de mérito del circuito.

La carrera arrancó el pasado mes de febrero y se prolongará hasta finales del mes de noviembre, aunque hay que tener en cuenta todos estos meses de parón por la pandemia del coronavirus. El nombre se debe a que el último torneo será el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, que servirá para cerrar la edición de este 2020.

Será un momento muy especial para el golf femenino español, ya que se espera atraer a las mejores jugadoras del mundo.

Hasta el momento, cuando todavía no se ha reanudado la competición, la encabeza la sueca Julia Engström, seguida por la belga Manon De Roey y la inglesa Alice Hewson, mientras que la mejor española es Mireia Prat, que marcha en la vigésimo tercera posición. Cabe recordar que en esta clasificación ya han ganado tres españolas: Raquel Carriedo en la temporada 2001, Paula Martí en 2002 y Carlota Ciganda en 2012.

"La Race to Costa del Sol es fundamental para el nuevo LET y para la misión que nos hemos marcado: impulsar el deporte para las golfistas de hoy y para quienes las seguirán en el futuro", ha comentado recientemente Alexandra Armas, directora ejecutiva del LET.

Importante para el golf femenino español

Por otro lado, ha querido destacar Francisco Salado, presidente de Turismo y Planificación Social que "es un orgullo formar parte de esta nueva etapa de la historia del LET. La popularidad del golf profesional femenino seguirá creciendo gracias a la dedicación y el talento de las increíbles jugadoras del circuito, y los aficionados de todo el mundo sabrán que en la Costa del Sol impulsamos ferviertemente en el golf femenino".

Después de los dos torneos escoceses, la Race to Costa del Sol pasará por la República Checa con el Tipsport Czech Ladies Open (28-30 de agosto), por Suiza con el VP Bank Swiss Ladies Open (10-12 de septiembre), recalará en Francia con el Lacoste Ladies Open de France (17-19 de septiembre), alcanzará los Emiratos Árabes Unidos con el Omega Dubai Moonlight Classic (4-6 de noviembre) y cerrará el calendario en el ya mencionado Andalucía Costa del Sol Open de España (26-29 de noviembre), un broche de oro para esta clasificación.

Practicodeporte@efe.com