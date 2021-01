Ni los dos títulos consecutivos de campeón de Europa han variado la filosofía del seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, que prefiere seguir centrado en el camino, o como dice él, en "vivir el día a día", más que en pensar en posibles títulos o medallas.

"Siempre nos ha ido muy bien, sobre todo, en el último Europeo el vivir el día a día. Lo que has ganado no te da goles de entrada para jugar con los adversarios, ni te otorga más puntos, sino que empiezas de cero igual que los demás", señaló Ribera en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Inicio ante Brasil

Máxime con la atípica preparación, condicionada por la pandemia de coronavirus, con la que el conjunto español afrontará el Mundial de Egipto , en el que los "Hispanos" arrancarán este viernes (18:00) ante Brasil el camino en busca de su tercera "estrella" de campeón universal.

Pregunta.- Primero el coronavirus, luego una Final Four ubicada en pleno período de preparación y para rematar el temporal de nieve. ¿Cómo llega España a este Mundial tras tan atípica preparación?

Respuesta.- Parece una carrera de obstáculos. No hemos podido tener ese torneo, esos tres partidos que siempre nos permitían ajustar al equipo, como antes tampoco pudimos tener por el tema de la Final Four esa actividad que siempre había en la última semana de diciembre para sólo entrenar y preparar físicamente al equipo, ya que nos obligó a dividir a los jugadores en tres grupos, por lo que sí ha sido una preparación bastante atípica.

P.- Y luego el temporal de nieve obligó a suspender el partido contra Croacia en Madrid.

R.- Nos hubiese gustado poder jugar ese partido para poder tener un test más antes de llegar a Egipto, pero bueno, hay que aceptarlo así y ahora tenemos un Mundial por delante para demostrar nuestro nivel.

P.- ¿Le preocupa que España llegue al Mundial tras disputar tan sólo dos partidos en el último año?

R.- Desde el mes de enero solamente hemos tenido esa semana en Hungría que además fue muy accidentada, por lo que prácticamente desde el Europeo hasta ahora el grupo no se ha podido reunir y eso siempre es un inconveniente, pero afortunadamente los jugadores se conocen mucho y al poco de entrenar ya se generan esos automatismos que había anteriormente. Esperemos que eso nos ayude a entrar bien en la competición, sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos un grupo muy exigente.

Merchán, única novedad

P.- Sólo hay un cambio con relación al equipo que ganó el Europeo. ¿Esa falta de partidos le ha impedido introducir alguna variación más?

R.- La verdad es que pese a que sólo haya un cambio, el cambio de Julen -Aginagalde- por -Rubén- Marchán es un cambio muy importante, porque Julen siempre ha sido un elemento muy importante en esta selección, porque tenía muchos automatismos en el juego y luego por su ascendente tanto dentro como fuera de la pista, por lo cual para nosotros y para el propio jugador va a ser un test importante

P.- ¿Por qué no está Julen Aginagalde?

R.- Julen ha estado el último mes con algunos problemas en la espalda, pero sigue estando ahí, que se haya quedado fuera ahora no quiere decir que se vaya a quedar fuera en el futuro.

P.- ¿Qué puede aportar Rubén Marchán a este equipo?

R.- Marchán entra en la selección porque aparte del potencial que puede tener a nivel ofensivo reúne unas características físicas que también le han permitido crecer en defensa en este último año y medio, aunque a nivel defensivo aún tiene que trabajar mucho.

Además cuando vino al partido con Hungría creo que lo aprovechó muy bien y eso le ha permitido estar aquí. Para él es una prueba de fuego para saber la continuidad que va a tener, porque seguro que en este Mundial va a tener su protagonismo, va a tener momentos en los que va a tener que defender y atacar en ese bloque central y evidentemente va a tener que hacerlo bien.

Presión

P.- ¿El hecho de llegar al Mundial como ganador de los dos últimos Europeos supone una presión añadida?

R.- El Europeo fue hace un año y ya pasó. Lo que has ganado no te da goles de entrada para jugar con los adversarios, ni te otorga más puntos, sino que empiezas de cero igual que los demás y tienes que seguir demostrando tu valía. Pero independientemente de haber ganado el Europeo o no, España es una selección que siempre sale con la vitola de tener que ganar los partidos y eso es una responsabilidad que todos aceptamos.

P.- Ya se sabe que no le gusta hablar de medallas, pero ¿Qué objetivo se marca en este Mundial?

R.- Siempre nos ha ido muy bien, sobre todo, en el último Europeo el vivir el día a día. Entonces el primer objetivo, evidentemente, es pasar de ronda y si es posible con el máximo de puntos. Hay que ir partido a partido, aunque sea un tópico.

