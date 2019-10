Ricardo Ten (Valencia, 1975) es el único ciclista español que ha conseguido en la misma temporada el maillot arcoíris por sus victorias en los Mundiales paralímpicos de ruta y de pista.

Y es que su palmarés ciclista impresiona aún más porque hace solo tres años puso fin a una exitosa carrera como nadador que le llevó a participar en cinco Juegos Paralímpicos en los que se colgó tres oros, una plata y dos bronces, aparte de ganar todo tipo de campeonatos internacionales y batir el récord del mundo en varias ocasiones en su prueba predilecta, los 100 metros braza.

La historia de Ricardo Ten es digna de elogio por su capacidad de superación. Con ocho años sufrió un accidente cuando estaba jugando con su primo encima de una casa de campo y había unos hierros cerca. Por encima pasaba un tendido eléctrico con tan mala suerte que, mientras jugaban, una barra de hierro debió rozarlo y se electrocutó. Llegó al hospital con el 75% de su cuerpo quemado, pasó por varias operaciones y sufrió la amputación de los dos brazos y una pierna.

P: Después de un año intenso, ¿en qué momento se encuentra?

R: Estoy iniciando la nueva temporada, la más importante por los Juegos de Tokio, y ya estoy en marcha con los entrenamientos.

P: ¿Qué plan de trabajo tiene?

R: Aunque hago ruta y pista, me voy a centrar en la de pista, que es dónde creemos que hay más opciones de hacer un papel más destacado. Tengo un gran objetivo, el Mundial en Milton (Canadá) a finales de enero de 2020 y previamente este año una Copa de Europa de pista en Manchester. Eso nos irá diciendo cuál es el estado de forma y servirá de test para ver cómo va todo de cara a los Juegos.

Sextos Juegos

P: Si va a Tokio serán sus sextos Juegos. ¿Qué sensación le da pensarlo?

R: No me provoca ningún tipo de ansiedad. Lo que me asusta es cómo están yendo todas las cosas hasta este momento. Llevo desde 2017 en el ciclismo y durante estas tres temporadas he llevado una progresión increíble en la que cada año he ido mejorando resultados. Un deportista sueña con los Juegos y no me da miedo pensarlo como para provocarme inseguridad, sino que no me gustaría gafarlo. Voy a dar todo porque sé que lo que venga va a ser un regalo. No quiero ponerme ningún tipo de presión o pensar que si ahora soy el campeón del mundo con récord incluido soy el más favorito. Quiero correr sin presión, disfrutar del deporte y lo que tenga que venir vendrá. El miedo es una palabra simbólica para no gafar esos Juegos.

P: ¿Se imaginaba esta progresión cuando empezó en ciclismo?

R: Ha sido increíble. En ningún momento pensaba que nos fuéramos a adaptar tan pronto al mundo de la competición. La bici siempre se me había dado bien, pero luego competir es otra cosa. Meterte en un grupo de 70 personas, con el estrés que conlleva, es diferente. He sabido adaptarme a ese nuevo cambio con unos resultados fuera de lo común. Sabía que podía ser competitivo, pero no en tan poco tiempo.

P: ¿Qué rutina lleva de entrenamientos?

R: Desde que me levanto pienso cómo tengo planificada la semana. Generalmente solo descanso un día a la semana y los demás, por la mañana, suelo entrenar, ya sea en carretera o pista. Puede ir de dos horas a cuatro o cuatro y media. Eso lo compagino con dos sesiones en el gimnasio para trabajar la fuerza.

P: ¿Cómo lleva su familia el tiempo que dedica al deporte?

R: Es difícil porque me gustaría poder estar más tiempo con ellos, aunque comprenden que es algo que me apasiona y que es como un trabajo. Me llena mucho como persona entrenar, competir y tengo la gran suerte que mi mujer ha sido nadadora y sabe el esfuerzo que hay que hacer para estar al máximo nivel.

Embajador del Levante

P: Le vemos muy implicado con el Levante. ¿Qué relación mantiene con el club?

R: Soy embajador del club y de su Fundación. Llevo un programa muy chulo que se llama 'Di Capacidad', que antes iba a empresas y ahora se centra en colegios e institutos para transmitir nuestras vivencias y los valores que nos ha dado el deporte. Es un proyecto muy chulo. Les contamos lo que ha sido nuestra vida y les decimos que por muchos problemas que tengas, si sabes afrontarlos, puedes salir hacía adelante.

P: En este tipo de charlas, ¿qué sensación percibe?, ¿se ha pasado del pobrecillos o el exceso de compasión a un trato normal de ciudadano común?

R: Poco a poco el trabajo de sensibilización y de ir demostrando a la sociedad que más allá de lo que ven podemos hacer cosas ha mejorado. Se ve a una persona que ha sabido sobreponerse a una situación difícil, ha llevado una vida hacía adelante y en nuestro caso hemos estado en el deporte y hemos conseguido muchos éxitos. Eso nos ha formado como personas y si a alguien le puede venir bien para afrontar sus dificultades mejor que mejor.

P: ¿Cómo vivió el homenaje que le brindó el Levante en el Ciutat de Valencia el pasado 29 de septiembre?

R: El Levante es mi casa. Tuve la ocasión de saltar al césped, todos los aficionados me brindaron su cariño y poder compartir mis triunfos con ellos es algo muy bonito.

P: ¿Ha notado mucho cambio en el movimiento paralímpico de cuando empezaba hasta ahora?

R: Sí. El movimiento paralímpico ha evolucionado muchísimo. Cuando empecé era totalmente amateur, muy minoritario, pequeño y creo que, aunque no tiene la repercusión del fútbol, las nuevas tecnologías y poder difundir nuestras actividades ha ayudado. Además, los medios de comunicación cada vez nos prestáis más atención. Más allá de la persona discapacitada practicando deporte se ve a un deportista con una discapacidad.

Diferentes capacidades

P: ¿Le gusta la palabra discapacidad?

R: Con el tiempo van evolucionando los términos. Empezó con minusválido, luego discapacitado y ahora persona con diferentes capacidades. A mi no me molesta la palabra, pero somos personas con diferentes capacidades. A veces hay personas que no tienen discapacidad pero sí carencias de muchas otras cosas, aunque no se ven.

P: Fuera del deporte, ¿a qué dedica el tiempo libre?

R: Me gusta leer, escuchar música y el cine cuando puedo. Me encanta ir con mi hija de once años al cine a ver películas. He vivido ya la fase de los dibujos animados y ahora vemos algunas con más contenido.

P: ¿Le gusta la playa?

R: En verano, sobre todo, me gusta bajar a la zona de Alicante. No me gusta la playa de arena, pero la playa de piedras en la que poder ponerme unas gafas y un tubo y hacer snorkel sí me gusta. La nieve y la montaña también, pero con los compromisos deportivos apenas puedo ir.

P: ¿Se puede vivir del deporte paralímpico en España?

R: Teniendo grandes resultados, hoy en día, puedes tener ayudas para dedicarte al deporte de manera exclusiva sin grandes pretensiones para saber que cuando acabe tendrás que buscarte otra cosa para poder vivir.

