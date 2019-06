Ricky Rubio se suma a Run for the Oceans

El jugador español de la NBA Ricky Rubio se ha sumado este miércoles en Barcelona a la campaña Run For the Oceans para explicar su implicación en la lucha contra el plástico en los océanos a través de este movimiento impulsado por adidas y la asociación Parley For the Oceans."Hemos montado en barcos y kayaks para trasladar los plásticos recogidos por un equipo de buzos del mar a la orilla, para luego clasificar el plástico en distintos contenedores. Este tipo de experiencias siempre son muy enriquecedoras: al final, son los propios chicos los que te enseñan a ti cómo seguir apoyando este tipo de causas", explicó el escolta de los Utah Jazz sobre su experiencia de reciclado en las playas de la Ciudad Condal con un grupo de más de cien alumnos.

Rubio asegura que es consciente del "peso" que los deportistas tienen en los jóvenes. "Por ello, tenemos el deber social de apoyar este iniciativas en las que creemos“.

Esta actividad ha estado organizada, además de por adidas, por la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB) y el Institut Barcelona Esports, para los institutos de la ciudad que actualmente están cursando el programa “Esports de Mar” del Ayuntamiento de Barcelona.

Carrera para salvar los océanos

Ricky ha estado acompañado de Silvia Raccagni, portavoz de Parley for the Oceans : "La alianza de adidas y Parley comenzó hace ya 5 años y no ha hecho más que crecer. No solo hemos conseguido convertir plástico en material deportivo de alto rendimiento (evitando que estos se hundan en lo profundo del mar), sino que hemos logrado concienciar a millones de personas y hacer que corran para salvar los océanos a través del movimiento Run for the Oceans".

La rueda de prensa, dirigida por el rapero Arkano, ha finalizado con un rap improvisado por el músico en el que ha utilizado las respuestas de Rubio y Raccagni para ensalzar su compromiso con la preservación de los océanos.

El jugador de la NBA ha aprovechado la ocasión para animar a todos los barceloneses a apuntarse al movimiento Run for the Oceans que tendrá lugar este viernes a las 19 de la tarde: "La carrera del viernes es una oportunidad increíble de hacer deporte y además aportar de forma directa una buena causa". Run for the Oceans es el mayor macro-encuentro de runners unidos para salvar los océanos, que juntará a más de 3.000 personas para recaudar fondos destinados a los programas educativos y de concienciación de Parley for the Oceans.Todos aquellos que quieran sumarse a la causa, todavía pueden inscribirse en: adidas.es/rfto-bcn

