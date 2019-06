Horario de las diferentes actividades que se realizarán durante el 'Run for the Oceans' Foto: adidas.

La ciudad de Barcelona se convertirá durante la semana de los océanos, del 8 al 14 de junio, en la capital de uno de los mayores acontecimientos del año para luchar contra la contaminación de plástico en dichos espacios naturales, gracias al movimiento 'Run for the Oceans'

Shangai y Nueva York harán de anfitrionas de este movimiento auspiciado por la compañía Adidas y la asociación 'Parley for the Oceans', junto con la Ciudad Condal. La iniciativa pretende dar fin a los cientos de toneladas que se vierten a diario en los mares de todo el mundo, además de concienciar a todos los ciudadanos, ya sean corredores o no, sobre la amenaza que esto supone.

La marca alemana se ha comprometido a donar un dólar por cada kilómetro que se recorra y por cada persona que se registre en la plataforma Runtastic, independientemente del lugar en el que se encuentren. El reto que ha lanzado adidas es conseguir sumar 1,5 millones de kilómetros para donar el equivalente en dólares.

Presencia de importantes deportistas

La adidas Run for the Oceans House, que se inaugurará el día 8 y permanecerá abierta hasta el 13, contará con la presencia de diferentes ponentes entre los que se encontrarán deportistas como Ricky Rubio, jugador español de la NBA; Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto ; Ana Lozano, fondista y bióloga; o Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de Trail Running .

Además, dicho lugar será un espacio para todos los públicos en el que podrán visitar la exposición sobre la amenaza del plástico, así como acudir a talleres, a las diferentes conferencias o entrenamientos gratuitos dirigidos por deportistas como Chema Martínez, Carles Castillejo o la ya mencionada Ana Lozano.

La semana concluirá con un macroencuentro que tendrá lugar el viernes 14 de junio. En él se juntarán 3.000 runners que correrán para recaudar fondos a favor de los programas educativos y de concienciación de 'Parley for the Oceans'.

Actividad educativa

Por su parte, del 11 al 13 de junio, adidas, la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB) y el Institut Barcelona Esports organizarán una actividad educativa para los institutos de la ciudad que actualmente cursan el programa 'Esports de Mar'.

Dicha actividad consistirá en formar una cadena de recogida de residuos de plástico en el frente marítimo de la Ciudad Condal. Un grupo de buceadores expertos recolectarán residuos del fondo del mar y los entregarán a embarcaciones de vela tripuladas por alumnos que los llevarán navegando hasta la playa. Una vez allí serán clasificados y se entregarán a una empresa de Barcelona que lo reutilizará para mobiliario urbano.

