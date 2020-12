Ricky Rubio ya ha sido presentado como nuevo jugador de los Minnesota Timberwolves, el equipo en el que arrancó su etapa en la NBA y por eso no ha titubeado a la hora de afirmar que esto es "como volver a casa" y que ahora lo hace siendo "mejor jugador y mejor persona".

"Me siento bien al volver", explicó en una presentación virtual en la que reconoció que no esperaba ser traspasado desde los Phoenix Suns. "Hay muchas caras y lugares familiares, siento que pertenezco a este lugar. Es un poco raro porque con la covid-19 no podemos entrenar como un equipo, pero la normalidad volverá", comentaba el MVP del último Mundial.

Un jugador mucho más experimentado

Incidió varias veces en el mensaje de que es "un jugador diferente" al que era cuando se fue. "Tengo mucha más experiencia, especialmente en la NBA. Es un buen momento", destacó. "He mejorado como jugador, pero también como persona. Todo lo que ha pasado en mi vida personal me ha ayudado a crecer".

"Toda mi carrera con los Timberwolves fui titular. Te vas y sientes que tienes que ganar de nuevo el respecto con la nueva organización y el equipo. Creo que me puso en una situación incómoda. Pero he aprendido mucho de diferentes entrenadores", comentó el nuevo base de los Timberwolves.

Sobre su última estancia en Phoenix, reconoce que le gustó su estancia allí. "Fue corta, pero tuve una buena relación con el entrenador y con mis compañeros. Creo que hice un buen trabajo para hacer que un equipo joven luchase por un objetivo. Y estuvimos a una canasta de llegar a los playoffs. Mejoramos mucho como equipo durante la temporada".

Similitudes entre Phoenix y Minnesota

Se siente optimista porque considera que hay "muchas similitudes" entre Phoenix y Minnesota. "Es un equipo joven con un núcleo de jugadores con mucho talento. Mi trabajo no cambia mucho de un equipo al otro. Tengo que ayudar a que los jóvenes jugadores crezcan. Creo que sé cómo sacar lo mejor de ellos", explicó en la misma presentación.

Por último, también valoró estos complicados tiempos de covid-19. "Tenemos que seguir trabajando y cuidando los unos de los otros porque al final del día esto es más grande que el baloncesto. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros para curarnos, como comunidad y como personas".

Practicodeporte@efe.com