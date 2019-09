Rina Gitler es mexicana, tiene 45 años, es cirujana especializada en reconstrucción mamaria en personas que han sufrido cáncer y ha operado de manera gratuita a través de la Fundación Alma a 478 mujeres sin recursos.

Ahora, desde el Reto Pelayo Vida Andes 2019 , espera seguir alzando su voz para que todas las mujeres mexicanas puedan tener un tratamiento digno e integro desde la cumbre del Nevado Sajama, el gran objetivo de la expedición.

Rina nació en México D.F. junto a su melliza Ari. Es empresaria, médica cirujana de corazón y "de profesión deportista", sobreviviente de cáncer de mama, dedicada a la medicina social, una referencia en su país en su lucha contra la enfermedad.

Su lema es "Sobrevivir no es suficiente", una idea que resume una larga trayectoria desde que le fue diagnosticado el cáncer hace diez años. "Cuando enfermé pensé que tenía todo, pero tuve una segunda oportunidad. Lo que tengas que hacer hazlo hoy, si no soportas algo, cámbialo, no tienes que estar enfermo para valorar la vida".

"A través del cáncer encontré una misión. Antes operaba cosas de vanidad: arrugas, aumento de pecho, volumen de nalgas....Ya no hago eso". Su vida personal y profesional dio un giro total. Objetivo. ayudar a las mujeres sin recursos que se encuentran en la situación que ella vivió.

"En México hay medicina publica y privada, pero solo un cuatro por ciento tenemos privada. Me traté en un hospital privado, con los mejores oncólogos y cirujanos plásticos de elite. Cuando vi cómo había quedado después de la cirugía fue un momento difícil y me planteé: "Si tengo una segunda oportunidad haré algo diferente, entendí el para qué me estaba pasando todo eso"

Creación de una Fundación

Rina creó su propia Fundación de asistencia privada. Ese era su sueño y las cosas le cayeron del cielo. Conoció al director de las casas de empeño mexicanas Montepío Luz Saviñón.

"No tenía nada y un día me depositó 500.000 euros". Luego le presentaron al Secretario de Salud y empieza a trabajar en el hospital público Rubén Leñero "donde usaba el quirófano pero el dinero lo ponía yo", y empezó a operar gratis a mujeres supervivientes de cáncer de mama.

La iniciativa y su modelo se extendió por otros Estados de México y junto con un equipo de 14 personas empezó a intervenir por diversos hospitales. Entre los especialistas el doctor José Luis Hadad, el único que ha escrito un libro en español sobre reconstrucción mamaria, exclusivo en América Latina y actual presidente de la Fundación Alma.

El equipo de cirujanos ha operado en otros países, y cada mes y medio se desplaza a otro Estado mexicano. "Nos encerramos 5 días y entre todos operamos entre 15 y 20 mujeres por jornada. Nosotros llevamos todo el material y usamos las técnicas más avanzadas. Nadie cobra nada por ese trabajo".

Proyectos desarrollados

Entre los proyectos que desarrolla Rina Gitler también existe uno que se ocupa de la donación de prótesis externas, el cual ha superado la cifra de 10.000. Por otra parte ha escrito la parte médica de un libro para niñas: "El brasier de mamá", que ahora es parte de las bibliotecas escolares.

Con su frase: "¿Qué pasa cuando se te cae la montaña? trata de transmitir la necesidad de un cambio de actitud y de ver las cosas diferentes.

Hace cinco años, Rina Gitler, madre de dos hijas, desarrolló con el Laboratorio Nacional un estudio sobre el cáncer hereditario, el cual fue presentado en ciudades como París ó Washington. Según explica, "cuando las mujeres tienen acceso a la reconstrucción se recuperan antes y mejor que una que sabe que no se podrá reconstruir".

Para la doctora mexicana, que estudió Medicina en la Universidad Anahuác de la Ciudad de México y posteriormente realizó un posgrado en la Universidad de Miami y en la Universidad de Tel-Aviv como médica cirujana, su participación en el Reto Pelayo Vida "es un regalo y la oportunidad de lanzar un mensaje de unión entre México y España".

Apasionada de la montaña y muy deportista. "Sobrevivir no es suficiente" es una filosofía que no solo se adapta para alguien que ha superado una enfermedad como el cáncer, filosofía que se aplica a cualquier ser humano que no vive la vida con pasión.

