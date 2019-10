Unir los videojuegos con la vida saludable es el objetivo de 'Ring Fit Adventure', el último lanzamiento para Nintendo Switch con el que se pretende revolucionar la manera de jugar y, de paso, conseguir que todo aquel que disfrute del juego se ponga en forma sin apenas darse cuenta.

Una aventura, innumerables enemigos y un malvado, y musculoso, villano serán algunos de los elementos que se podrán encontrar en esta Fantasía Fitness. Un nuevo concepto donde los jugadores, que actuarán como mando, junto al Ring-Con, deberán atacar y defenderse con ejercicios reales como sentadillas, flexiones o abdominales, para ir subiendo niveles hasta completar el juego.

"La idea es conseguir que ese público sedentario, que pasa horas delante de la pantalla disfrutando de los videojuegos, pero sin levantarse de la silla, introduzca en su rutina la vida saludable y vea que además de jugar a la consola, también pueden realizar ejercicio", explica Víctor Junquera, relaciones públicas de Nintendo Ibérica, a PracticoDeporte.

El Ring-Con es un dispositivo electrónico flexible que ofrece resistencia y contiene un sensor que detecta cambios y el esfuerzo realizado por el jugador. El juego se puede ajustar a la habilidad del usuario, por lo que aquellos que no tengan mucha experiencia de fitness podrán determinar la intensidad de los ejercicios para que se adapten a su nivel.

"El aro me sorprendió muchísimo, no imaginaba que podía tener tantas variaciones posibles y eso que lo utilizo en mis clases de Pilates. Me parece un complemento perfecto, y muy bien utilizado en el juego ya que te sirve hasta para remar", comenta Paula Butragueño, Nike Master Trainer y entrenadora personal.

Modo aventura

En Ring Fit Adventure, que sale este mismo viernes a la venta, se pueden encontrar diferentes modelos de juego, entre los que se encuentra el Modo Aventura. En él, los jugadores viajarán a través de un mundo de colores con el objetivo de derrotar a Draco, un malvado drágon culturista.

A medida que avanzan los niveles y las pantallas, comienzan a aparecer enemigos a los que se les plantará cara en combates de fitness, es decir, combates en los que para derrotar al adversario deberán utilizar sus brazos, piernas y abdomen para ganar puntos de experiencia. Además, dependiendo de la calidad del ejercicio infringirán mayor o menor daño a su rival.

Pero no solo se hace ejercicio durante el combate, sino que entre batalla y batalla los jugadores deberán ir trotando para avanzar, remar en una tabla gracias a sus abdominales o activar plataformas de lanzamiento mediante una sentadilla. Asimismo, recolectarán ingredientes para elaborar batidos con los que recuperar vida.

"Que las herramientas sean ejercicios y que tus poderes sean los batidos, también me parece algo divertido y que demuestra que es un juego que mezcla la aventura, con el ejercicio y la educación. Además, asocia la idea de ejercicio con poder. Algo muy interesante, puesto que gracias al ejercicio te sientes más fuerte, y te sube la autoestima", reconoce Paula.

Otros modos de juego

Además de la aventura principal, en Ring Fit Adventure se pueden encontrar otros modos de juego como la partida rápida, donde los jugadores podrán disfrutar del videojuego en pequeñas dosis; o los minijuegos, una forma de competir con los familiares y amigos realizando diferentes actividades como romper cajas con aire comprimido mediante el Ring-Con o realizar piezas de alfarería a base de sentadillas.

"Con Ring Fit Adventure estás jugando y despejando la mente sin darte cuenta de que lo que realmente estás haciendo es ejercicio. Un ejercicio real, bien pensado y bien estudiado por los profesionales del deporte que hay detrás de este proyecto, que se han encargado de calibrarlo y medirlo para que tu actividad física, aunque sea jugando, de resultado", asegura Paula Butragueño.

También se pueden encontrar retos básicos, que permiten a los jugadores elegir los ejercicios en los que quieran centrarse y realizarlos de manera individual; y series, es decir, una tabla formada por la secuencia de distintos ejercicios diseñada según las partes del cuerpo y el grupo de músculos que quiera trabajar cada jugador.

"Este juego me parece una manera muy atractiva de llegar a un público que todavía le cuesta moverse, más sedentario. Una manera divertida de despejar la cabeza y la mente, pero a la vez una forma encubierta de ejercitarte y mover el cuerpo", concluye Paula.

practicodeporte@efe.com