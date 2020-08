El miércoles 26 de agosto se estrena a través de Netflix en más de 190 países del mundo 'Rising Phoenix', una película innovadora sobre la historia de los Juegos Paralímpicos que destaca los valores de las personas con discapacidad, la diversidad y el potencial humano.

El estreno de la película estaba previsto que coincidiera con los Juegos de Tokio 2020, pero debido a su aplazamiento ahora forma parte de las celebraciones previas a los Juegos Paralímpicos del próximo año en la ciudad japonesa.

'Rising Phoenix', impulsada por el Comité Paralímpico Internacional (IPC), cuenta una historia que comienza con los escombros de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar al considerado actualmente como tercer evento deportivo más grande del planeta.

Entre los protagonistas de la película dirigida por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui están diferentes deportistas paralímpicos como Beatrice Vio (Italia), Ellie Cole (Australia), Jean-Baptiste Alaize (Francia), Matt Stutzman (Estados Unidos), Jonnie Peacock (Reino Unido), Cui Zhe (China), Ryley Batt (Australia), Ntando Mahlangu (Sudáfrica) y Tatyana McFadden (Estados Unidos).

La película alterna imágenes históricas nunca vistas, algunas de ellas cedidas por los propios deportistas, con las extraordinarias historias de atletas en activo y diferentes personalidades como el brasileño Andrew Parsons, actual presidente del Comité Paralímpico Internacional; Philip Craven, anterior máximo dirigente del IPC; la hija de sir Ludwig Guttman, considerado el creador del movimiento paralímpico, o el príncipe Enrique de Inglaterra.

'Rising Phoenix' es una producción de HTYT Films y Passion Pictures en asociación con Ventureland y Misfits Entertainment.

"I'm a Rising Phoenix

I'll rise aboooooove you"



