Rocío García fue la mejor de la representación española que participó en el Test Olímpico de BTT XCO, disputado este domingo en el mismo circuito donde se repartirán las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La única española en la carrera femenina fue la mejor de los seis integrantes del com la suiza Jolanda Neff por delante de su compatriota Sina Frei y de Anne Terpstra.

A la conclusión de la competición, Rocío García, en declaraciones a la RFEC, afirmó que había sido "una muy buena toma de contacto de cara al año que viene", al tiempo que se mostró "muy contenta de que hayamos venido a ver el circuito y a correr".

En su opinión, se trata de "un trazado muy duro, no tiene descanso y hay que estar muy concentrado porque es muy técnico y exigente". En cuanto a las sensaciones durante el recorrido, indicó que habían "sido buenas, he conseguido un 14ª puesto que me permite terminar el año con buen sabor de boca”.

Dominio suizo

En la carrera masculinqa, disputada a continuación, también tuvo color suizo gracias a la victoria de Nino Schurter por delante de Victor Koretzky y Luca Braidot. En cuanto a los españoles, David Valero fue el mejor en el puesto veintidós aunque reconoció que “no ha sido nuestra mejor carrera, pero nos llevamos mucha información del circuito, que me ha sorprendido bastante ya que ofrece mucho más de lo que esperaba".

A pesar del resultado apuntó que estaba "contento con lo que he visto y ahora tocará trabajar para tratar de volver el año que viene”.

Por su parte, Carlos Coloma, que estuvo apunto de no acudir debido al fallecimiento de su abuelo, explicó que "el circuito, es un poco diferente al de Londres o al de Río, que eran muy rápidos y tácticos, y este es un trazado muy explosivo, con zonas muy técnicas y con tramos de saber meter la bicicleta que creo que me van bien".

Coloma, que acabó en el puesto 27, consideró positiva la experiencia y aclaró que "con todos estos datos nos volvemos para casa y ahora descansaremos antes de iniciar la pretemporada”.

El tercer español en la categoría masculina fue Sergio Mantecón en 28º plaza, mientras que Jofre Cullell, en una de sus primeras experiencias frente a ciclistas de la categoría élite a nivel internacional, concluyó 33º y Pablo Rodríguez tuvo que abandonar tras una caída, cuando se encontraba sobre el puesto veinte.

practicodeporte@efe.com