Rocío del Alba García ha finalizado en séptima posición la carrera sub-23 del Mundial de Mont Sainte Anne y permite soñar a España con lograr una valiosa plaza para los próximos Juegos de Tokio 2020.

La competición de la deportista nacional ha sido fantástica, manteniéndose en el grupo cabecero durante buena parte de la carrera, sin embargo, con el paso de los minutos se ha ido quedando poco a poco hasta terminar en una meritoria séptima plaza.

Y todo eso teniendo que remontar en la parte final del recorrido debido a una caída sufrida en la segunda vuelta. Tras levantarse y volver a subir a la bici, marchaba décima, pero no habiéndose hecho nada, poco a poco la española ha ido hacia delante, rebasando corredoras y llegando hasta esa séptima posición final y dando la sensación de que sin esa caída podía haber estado todavía más arriba.

Según explica la normativa de la UCI, representantes en Tokio tienen las naciones de las dos primeras corredoras de la carrera élite y sub-23 cuyo país no obtenga plaza para los Juegos por ránking, cuando se cierre el proceso clasificatorio. Y como las federaciones de las ciclistas que han terminado por delante de Roció tienen casi asegurado el billete para Tokio -a excepción de Austria- esa posibilidad recaería en España.

Objetivo cumplido

“Asegurar la presencia en Tokio 2020 era uno de los objetivos importantes del año y, aunque aún hay que esperar a que cierren el proceso, con este resultado la plaza para los Juegos Olímpicos está en buen camino", ha explicado la deportista española al termino de la prueba.

Además, ha declarado que ha intentado "estar entre las cinco primeras", pero que le ha costado encontrar el ritmo en las primeras vueltas. "La pena ha sido la caída, pero he vuelto a encontrar buenas sensaciones después y he ido para adelante. Estoy contenta, las cosas han salido como esperaba, aunque he estado lejos de los metales, por lo que hay que seguir trabajando y mejorando".

Por lo que respecta a las dos carreras élite, David Valero ha sido el mejor en la masculina siendo vigésimo sexto, mientras que Carlos Coloma y Pablo Rodríguez han finalizado en vigésimo novena y cuadragésimo quinta posición respectivamente.

En la prueba élite femenina, ha debutado Meritxell Figueras, una deportista realmente completa pero que está empezando ahora en el mundo de la bicicleta de montaña. Ha terminado en la posición número 55 en una carrera que ha ganado la legendaria francesa Pauline Ferrand Prevot, después de remontar a lo grande a su gran rival, Jolanda Neff.

Practicodeporte@efe.com