Aunque ahora mismo es todo incertidumbre en casi todos los aspectos de la vida, el suizo Roger Federer, campeón de 20 Grand Slams, se está recuperando bien de su lesión, ya se entrena sin dolor y todo apunta a que podría llegar a punto para disputar el próximo Open de Australia en el mes de enero.

"Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero", ha explicado el de Basilea, que se encuentra bien, se ha recuperado de forma satisfactoria y se entrena "de forma absolutamente indolora", cuenta en unas declaraciones realizadas al semanario suizo Schweizer Illustrierte.

"No habrá más operaciones"

A sus 39 años, Federer ha reconocido que va "poco a poco" y que "en este momento" todavía no puede trabajar "más de dos horas con la raqueta".

En estas declaraciones, el tenista cuenta que está "en el camino correcto" y que va a volver poco a poco. "Me voy a tomar mi tiempo y no quiero presionarme. No competiré en un torneo hasta que no esté al cien por cien. Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero", ha señalado.

Eso sí, aunque todo va sobre ruedas y las noticias son positivas, es verdad que todavía no puede entrenarse normalmente, como él mismo ha explicado. "Pero he estado trabajando la resistencia y la fuerza de forma absolutamente indolora desde hace un tiempo. No habrá más operaciones", ha dejado claro en relación a sus últimos problemas en su rodilla derecha.

Sin planes de retirada

También ha contado que lleva alrededor de cinco años reflexionando sobre el momento de la retirada, algo que por el momento descarta. "Mientras me divierta, continuaré".

Y es que, además, ahora mismo tanto él como Rafa Nadal y también Novak Djokovic están inmersos en esa gran batalla por acabar siendo el jugador con más Grand Slams de la historia. Federer y Nadal están igualados en lo más alto de esta clasificación con veinte grandes cada uno, una batalla que regresará en ese mencionado Abierto de Australia en el que tiene pensado regresar a la competición el exnúmero uno mundial.

Practicodeporte@efe.com