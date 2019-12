La compañía energética EDP presentó 'San Silvestre: la energía de las personas', el primer documental sobre este acontecimiento deportivo y social, dirigido por Rodrigo Moro.

La pieza está protagonizada por personalidades relevantes de la historia de estas carreras como Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre más numerosa de España; Carmen Valero, considerada la mejor atleta española del siglo XX y habitual participante de este tipo de pruebas; Eliud Kipchoge, actual poseedor del récord mundial de maratón y corredor de la San Silvestre Vallecana el pasado año; así como el cocinero Paco Roncero, amante de este fenómeno popular.

El documental es un homenaje a estas carreras, que llegaron a España en el año 1961, concretamente a la localidad de Galdacano en el País Vasco. Desde ese momento, se han ido sumando de manera exponencial nuevas pruebas año tras año hasta alcanzar un total de 1.261 carreras en la actualidad, en las que han participado un total de 675.867 personas.

En la película, uno de los testimonios más emotivos es el de Jesús Hurtado, ganador de la primera San Silvestre Vallecana, que corrió con las mismas zapatillas con las que iba a trabajar, y la atleta Nuria Fernández, que despidió su carrera profesional en la carrera madrileña.

"La cinta tiene su origen en el estudio que realizó Pericles y que nos demuestra lo que supone el fenómeno de la San Silvestre", dijo Rodrigo Moro, autor también de la premiada cinta 'Fiz, puro maratón' junto a Alex Calabuig.

"Cuando era atleta tenía una relación de amor-odio con esta prueba por ser fin de año, que quería disfrutarlo de otra manera. Después, al ser popular, me enamoré de la carrera y me gusta disfrutarla con la gente, no me gusta correrla solo", declaró el director de cine.

Premios honoríficos EDP

Durante el evento también se reconoció el esfuerzo y la dedicación de algunas de las personas que más han contribuido al éxito de las carreras San Silvestre en España, otorgando los premios Honoríficos EDP La Energía de San Silvestre.

Los premiados fueron:

- Carmen Valero: por ser pionera en el atletismo español femenino, la primera atleta olímpica, doble campeona del mundo de cross y ganadora en 1986 de la San Silvestre Vallecana.

- San Silvestre Vallecana. Recogió el premio Antonio Sabugueiro, su fundador, por su contribución al movimiento San Silvestre, logrando la participación de más de 42.000 personas en 2018.

- San Silvestre de Galdakao: por ser la primera y apoyar durante más de cincuenta años esta fiesta deportiva, además de abrir camino a los cientos de carreras que se crearon posteriormente.

- Francisco Chico Pérez: por toda una carrera dedicada al periodismo deportivo y su apoyo indispensable al crecimiento de la San Silvestre Vallecana.

- Sonia Labrado: por su abultado palmarés deportivo, logrando cinco victorias en la San Silvestre de Toledo.

- Jesús Hurtado: por ser pionero y convertirse en leyenda de las San Silvestres, siendo el primer ganador de la Vallecana. Antes de la entrega de premios también hubo una tertulia en la que participaron la periodista Lourdes García Campos, el actor Miguel Ángel Muñoz, el cineasta Rodrigo Moro, la atleta Carmen Valero y el estudioso del atletismo José María Pérez, 'Pericles'.

Meta EDP San Silvestre

Durante el evento se anunció la instalación de la Meta Medidor de Energía en la EDP San Silvestre de Gijón, prueba que celebra en 2019 sus 50 años de historia.

Por primera vez en una carrera se instalará un sistema capaz de medir la energía de la pisada de todos los corredores que pasan por la línea de meta y transformarla en energía eléctrica mediante un algoritmo.

La Meta EDP San Silvestre es un sistema de baldosas PAVEGEN que van conectadas a sensores electromagnéticos para medir la pisada de cada corredor que pasa por la línea de meta, lo que extrapolado con el número de personas que terminan el año corriendo en España permitirá conocer los kw/h que genera esta cita multitudinaria.

Toda la energía obtenida se donará de manera solidaria a la Federación Española de Banco de Alimentos.

