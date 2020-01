La karateka española Sandra Sánchez, número uno del ranking internacional, campeona del mundo y de Europa, disputará este verano en Tokio 2020 sus primeros Juegos Olímpicos, donde espera mostrar "su mejor versión" para poder conquistar una medalla en la capital nipona.

"Tokio 2020 ¡Es el campeonato!, la experiencia por vivir es todo, yo quiero además que Sandra muestre su mejor kárate en los Juegos Olímpicos y que sea cual sea el resultado sí sea la mejor versión de Sandra y si es así, estaré feliz", declaró en una entrevista con EFE, durante la entrega de los Premios Admiral al deporte español 201 9 , donde recibió el Premio Historia del Deporte Español.

A lo que añadió: "Sabiendo que todavía quedan cosas que puedo hacer mejor y los resultados están acompañando, estoy segura que con dedicación, con entrenamiento, con la pasión que yo siento en todo lo que hago conseguiremos que mi kárate mejore, que mis katas sean cada vez mejores y que ojalá eso valga una medalla".

Primera medalla de la temporada

Los Juegos Olímpicos de Tokio serán el gran objetivo de la de Talavera, pero hasta el mes de julio aún quedan seis largos meses en los que Sandra puede continuar ampliando su leyenda. De hecho, la temporada acaba de arrancar y la karateka española ya ha conquistado su primera medalla de oro en el torneo Premier League de París , sumando así su primer metal dorado en la capital francesa y su presea 50 de manera consecutiva.

"Nunca lo hubiera imaginado llegar a esa cifra. Si me preguntan hace cinco años no lo habría pensado, no lo hubiera soñado. Pero no sé, ahora estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo porque las medallas no son solo mías, son de todo el equipo que tengo detrás, y con ganas de más, de seguir superándonos, de seguir mejorando el kárate que hacemos y que la gente disfrute con nosotros", aseguró Sandra.

Sin embargo, pese a todo eso, Sandra cree que aún tiene mucho que mejorar. "En este último campeonato que he conseguido mi puntuación más alta veo el video y digo “¡Uy!” -ríe- todavía quedan muchas cosas por mejorar. Si veo vídeos de hace años aún más todavía. Entonces miro hacia adelante, sé que hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas por mejorar, intentaré eso, para que en agosto sí sea la mejor versión de Sandra", reconoció.

Alto nivel del deporte español

Sandra Sánchez forma parte de esa generación de deportistas nacionales que cada campeonato sitúan a España en lo más alto del podio. Recientemente han sido las selecciones de balonmano y waterpol o las que han conquistado los últimos títulos, pero antes lo hicieron las de baloncesto, Carolina Marín u Ona Carbonell.

Y la de Talavera tiene una opinión muy clara al respecto. "¡Arriba España!, que somos la leche -ríe-, que somos los mejores. Creo que el deporte español está viviendo una época increíble, creo que también seguimos la estela de grandes deportistas que nos han abierto camino, que estamos consiguiendo medallas donde se nos resistían y eso da un sabor especial a cada una de ellas, y no sé, que en España tenemos algo especial, tenemos garra, tenemos fuerza, tenemos la capacidad de lucha y superación y eso nos hace conseguir grandes retos", concluye.

