Que Sandra Sánchez finalice la temporada en lo más alto del ranking mundial se ha convertido en algo habitual desde que en 2015 la de Talavera de la Reina hiciera historia y se convirtiera en la primera karateka española en la modalidad de kata que se alzaba con el primer puesto de la clasificación internacional.

Y es que desde ese año, cuando la toledana comenzó a formar parte de la selección nacional, ninguna karateka ha sido capaz de arrebatarle dicha condición de número uno, ni siquiera su máxima rival en los dos últimos años, la japonesa Kiyou Shimizu, ante la que se ha disputado los últimos doce títulos. Sin embargo, eso no es todo, puesto que desde esa misma campaña, Sandra Sánchez no se ha bajado del podio, colgándose una medalla en todos los campeonatos en los que ha participado.

Debut en el circuito mundial

Pero para conocer los primeros pasos de la campeona española en el circuito mundial de kárate, hay que echar la vista atrás hasta 2012. Ese año la talaverana tan solo compitió en la Premier League de París, donde debutó con un meritorio quinto puesto.

Una temporada más tarde volvió al mismo escenario, pero con resultados muy diferentes, puesto que tan solo ganó dos combates. Sin embargo, un año después, en su tercera participación en la capital francesa, por fin logró eso que todo deportista quiere, una medalla. Su primera medalla que aunque fuera de bronce, sería el inicio de una carrera llena de oro.

Fue en esa misma campaña, después de colgarse el bronce, cuando Sandra comenzó a participar de manera regular en las diferentes pruebas del circuito, llegando incluso a clasificarse en el Lotto Durtch Open para su primera final, pero cayendo en la pelea por el título.

Cinco años de podios

Ya en 2015, de nuevo en París, la karateka española logró la plata y marcó el comienzo de unos éxitos deportivos al alcance de muy pocos. Desde que ese día se subiera al segundo escalón del podio, la deportista nacional no ha hecho más que ganar medallas, conquistando un total de 50 metales, veintiocho de oro, once de plata y once de bronce.

Ese mismo año se proclamó por primera vez campeona de Europa en Turquía, condición que ravalidaría los siguientes cuatro años en Francia, Turquía, Serbia y España . En 2016 se subió al tercer escalón del podio en su primera participación en un mundial. Sin embargo, esa gran actuación quedó eclipsada dos años después en Madrid cuando dejó atrás el tercer cajón para escribir su nombre en lo más alto del kárate mundial.

La deportista española ya sabe lo que es ganar pruebas del circuito mundial, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, Juegos Mundiales y Juegos Europeos, ahora solo le queda colgarse el oro en unos Juegos Olímpicos, objetivo que podrá conseguir en Tokio 2020.

Con estos números, Sandra Sánchez ha demostrado ser una máquina sin límites hecha de oro.

