Los karatecas Sandra Sánchez y Damián Quintero, números uno mundiales en la modalidad de kata, han sido los protagonistas en el podcast en español del Olympic Channel, donde han hablado de sus deseos de estar en Tokio en el verano del 2021 y hacer un buen papel.

La de Talavera de la Reina señala que "si ya de por si unos Juegos son especiales para cualquier deportista, si son los primeros de un deporte, imagínate la importancia que tienen”, mientras que Quintero afirma que tras conseguir la clasificación para los Juegos, "ahora queda la segunda parte, la más difícil, aunque se nos ha retrasado un poquito".

"Ahora tenemos tiempo de mejorar. Si soy capaz de mantener el nivel durante este año, que creo que sí, pues estaré en la final de los Juegos Olímpicos y lucharé por la medalla de oro”, apunta el malagueño.

Los inicios

En el reportaje, se hace un recorrido por sus inicios. De Sánchez recuerdan que no logró entrar en el equipo nacional hasta los 32 años, cuando muchos deportistas ya piensan en retirarse. “A mi me costó muchísimo llegar al equipo nacional. Yo entré a formar parte del equipo con 32 años. Cuando uno piensa que eso ya no va a suceder, sucede".

Por eso reconoce que está "viviendo como un sueño, pero literalmente. Cada día que me levantó, lo pienso y vengo a entrenar y por mucho que sufra, pienso: !qué guay que estoy aquí!. Soy consciente de lo mucho que me costó llegar. Pero cada cosa de tu vida te lleva a donde estás. Y yo estoy muy feliz de donde estoy hoy”.

Sobre Quintero, recuerdan su pasión por los aviones y que es licenciado en ingeniería aeronáutica. “Siempre he sido muy fan de los aviones y tenía muy claro que quería hacer algo relacionado. Con esfuerzo y planificación, creo que se puede conseguir todo".

Apunta que tardó diez años "en sacarme la carrera, pero ahí está". De hecho, estuvo "tres años trabajando en una empresa y tuve mis años de experiencia hasta que decidí dejarlo y tirarme a la piscina, que estaba medio llena, y sonaban las campanas que el karate iba a ser Olímpico allá en el 2015”, recuerda.

Modalidad de kata

Sobre su modalidad dentro del kárate, el kata, Sandra Sánchez explica que se trata de "una competición contra ti mismo. Tenemos una frase en el tatami que dice “hoy vencí a mi yo de ayer” que es tratar constantemente de superarte a ti mismo. Entonces, nunca hay fin porque siempre tienes que mejorar un poco más”.

Algo en lo que coincide Damián Quintero, asegura que "parece que estamos compitiendo contra nosotros mismos. Hay que centrarse en uno mismo y ver que puedes mejorar en cada torneo que vayas compitiendo. Por otro lado, a veces es complicado mantener esa intensidad de estar siempre solo".

"A la hora de entrenar es mucho menos ameno porqué está solo en tu burbujita con tus “katas” y tu preparación y se hace bastante más duro”, confiesa.

París 2024

El debut del kárate en Tokio y su posible exclusión en París 2024 es otro de los temas que se trata en la entrevista de Olympic Channel a los dos deportistas españoles.

Para Sandra, el kárate "ya se merecía hace muchos años estar dentro del programa Olímpico. Nos costó muchísimo trabajo y antes de hacer esa puesta en escena, estamos fuera", un hecho que considera que no tiene sentido, al tiempo que afirma "ójalá que esa puesta en escena que no llegaron a ver para tomar esa decisión, sea tan increíble en Tokio que por lo menos remueva conciencias”.

También Damián cree que "es nuestro momento. Los karatecas a nivel mundial tenemos que mostrar lo que es kárate y que mejor lugar que la cuna del deporte para hacerlo. Es el momento de disfrutarlo, después del esfuerzo y el sacrificio, de entrenar al 200 por cien para llegar allí y disfrutar de esa experiencia que va a ser mágica".

"A disfrutarlo y después ya serán los jueces los que decidan si merezco yo la medalla o no”, concluye el malagueño.

La entrevista completa con los dos karatecas se puede escuchar en el podcast en español del Olympic Channel.

