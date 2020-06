Sara Hurtado es una de esas heroínas del deporte español. Obligada a entrenar fuera de España en muchas ocasiones, este momento la pilló en Moscú (Rusia), donde ha pasado el confinamiento echando mucho de menos el hielo.

"Es aquí donde entrenamos Kirill (Jalyavin, su compañero en la pista) y yo, donde tenemos nuestro grupo de entrenadores y es el lugar de preparación para las competiciones. Ha sido muy difícil vivir todo este tiempo lejos de mi familia y amigos", va contando la española.

Pistas de hielo como morgues

Además, confiesa que, sobre todo al principio, lo pasó mal escuchando las noticias que llegaban de España y sin poder hacer nada. "Ver como las pistas de hielo se convertían en morgues yo creo que ha sido de los momentos de más impacto en mi vida porque ves la magnitud del virus", explica en una entrevista al Comité Olímpico Español.

Pero es que en su caso, tuvo que pasar dos semanas enteras confinada totalmente al volver a Moscú. "Aquí entonces se hacía vida normal, pero a los extranjeros nos obligaban a hacer cuarentena. Mis compañeros se acercaban a casa, me hacían la compra... La verdad es que la soledad personal no me ha afectado tanto y eso ha sido gracias a ellos".

Se considera una afortunada por poder dedicarse a lo que se dedica, aunque en este caso le ha jugado en su contra, porque el suyo es un deporte que requiere de un compañero y del hielo. "Hemos intentado mantener la forma física con unas tablas que nos mandaba nuestro entrenador, pero he echado mucho en falta subirme a los patines y tocar el hielo, aunque también creo que nnos hemos adaptado de la mejor forma posible y el impacto en nuestro cuerpo ha sido mínimo".

Además, agradece el apoyo de Iberdrola, que le mandaron una cinta de correr a casa. "Han estado apoyándome siempre desde que se enteraron de mi situación y me han hecho sentir comprendida, apoyada y protegida. Es un gran detalle que me reafirma en que no están ahí solo por la imagen que pueda conseguir, sino que de verdad están involucrados en mejorar la situación de los deportistas".

Pero lo de no tocar el hielo, no ha sido fácil para Sara Hurtado, acostumbrada casi a vivir en él. "Lo he echado mucho de menos. Nunca había estado tanto tiempo fuera de la pista, ni siquiera lesionada. Desde los ocho años que llevo patinando nunca había pasado algo así. Y también se ha hecho muy raro no ver a Kirill entre cuatro y ocho horas diarias. Luego veremos qué tal se da la vuelta al cole, pero seguro que lo aprecio mucho más".

Su anécdota con Blanca Fernández Ochoa

Y hablando de esos ocho años cuando empezó a patinar, Sara Hurtado recuerda la historia de sus primeros patines. Y es que se los vendió, en primera persona, Blanca Fernández Ochoa, ya que la familia de esquiadores tenía una tienda de deportes de invierno en Majadahonda. "Es un recuerdo que me llevo para siempre", cuenta, aunque reconoce que no se dio cuenta de quién era en aquel momento.

"Con el tiempo conocí sus grandes éxitos y a mí lo que me llegó de verdad fue su grandeza y su humilidad".

Volviendo a la modalidad de danza que ella practica, lo cierto es que es un deporte que está creciendo poco a poco en España. "Me hace mucha ilusión, me emociona ver esta evolución", describe sobre la situación actual y valora también la posibilidad de que haya dos parejas en los próximos Juegos de Pekín 2022. "Se haría historia. Estamos peleando por ello, es un objetivo muy ambicioso, pero creo que las dos parejas tenemos calidad para conseguirlo".

Y es que pese a su juventud, Sara Hurtado ya ha sido dos veces olímpica. "Quién lo diría", dice entre risas. "Formar parte del equipo olímpico español es a lo máximo que puedes llegar. Entrar en el estadio olímpico detrás de tu bandera sabiendo que es fruto del esfuerzo es una sensación indescriptible".

Pekín 2022

Sobre Pekín 2022 ella tiene claro que el objetivo será "vaciarse" y darlo todo. "Yo creo que es lo más honesto y verdadero que puyedes hacer cuando llegas a una competición de ese calibre, el quedarte sin nada dentro", aunque sueña con estar "ahí arriba", como no puede ser de otra forma. "Creo que el resultado irá de la mano de esa sensación de verdad y de presencia en el hielo".

Por último, también ha querido agradecer el trabajo del Comité Olímpico Español y "sobre todo" de Alejandro Blanco. "Han estado ahí en momentos cruciales de mi carrera", explica. "Me han dado siempre la energía necesaria para seguir. Muchas veces es lo único que necesitamos los deportistas", finaliza la deportista española.

