Sara Revuelta, jugadora de Ilunion en la Liga de baloncesto en silla de ruedas, es una de las integrantes de la selección española que el próximo año irá a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"No nos conformamos con la clasificación. Hemos mejorado mucho en los últimos años y tenemos ganas de más, tenemos hambre de más. No veo nada descabellado conseguir un quinto puesto o incluso luchar por las medallas", dijo Revuelta sobre la histórica clasificación de España para la cita nipona.

La selección femenina de baloncesto en silla de ruedas sólo ha estado presente en unos Juegos Paralímpicos hasta el momento. Fue en Barcelona'92, aunque entonces lo hizo en calidad de anfitriona, por lo que esta es la primera vez que lo hace por méritos propios.

"Teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo, que era clasificarnos para los Juegos, y sabíamos que para eso teníamos que entrenar muchísimo, porque el nivel está muy alto. Cambiamos la mentalidad para poder competir más, intentar ser mejores y conseguir esa clasificación", dijo Revuelta en 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

Sin concentraciones hasta 2021

Sobre la pandemia de la COVID-19 ha provocado que no se hayan podido celebrar las concentraciones de la selección española previstas para este año y probablemente hasta Semana Santa de 2021 no van a poder entrenar otra vez todas juntas, Revuelta consideró que el hecho de que todas ellas estén compitiendo todos los fines de semanas en sus respectivos equipos junto a sus compañeros masculinos "va a dar un plus de preparación".

La jugadora madrileña afronta la gran cita paralímpica con muchísima ilusión, pero augura que el año que viene en Tokio, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, "será muy diferente" a lo vivido hasta ahora todas las ediciones anteriores.

Aún así, si logran un buen resultado en Tokio habrá que "celebrarlo por todo lo alto", porque detrás de ese éxito "habrá mucho trabajo", reconoce la jugadora de Ilunion, equipo con el que aspira a todo esta temporada.

Revuelta, que estudia cuarto curso de Física y entre sus sueños tiene el poder trabajar algún día en la NASA, afirmó que su motivación principal a la hora de entrenar es "cada día ser mejor jugadora, dar la mejor versión de mí".

Comparando el baloncesto olímpico y el paralímpico, destacó que en la modalidad de silla de ruedas "hay mucho más trabajo en equipo y el trabajo sin balón" es mucho más importante, destacando los bloqueos y el "juego sucio" que se hace para conseguir mejores posiciones o jugadas de los compañeros.

practicodeporte@efe.com