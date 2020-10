La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), junto con la Unión Europea, presenta este viernes 9 de octubre en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid la campaña de promoción mundial del limón europeo 'Welcome to the Lemon Age' con Saúl Craviotto, Sandra Sánchez y Javier Fernández como embajadores de lujo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausurará el evento de lanzamiento de una campaña que se desarrollará durante los tres próximos años en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá y que tiene como objetivo poner en valor el origen, la sostenibilidad, la garantía de calidad certificada y la versatilidad del limón europeo, fuente de Vitamina C.

España en la industria del limón

España es el primer productor de limón en Europa y el primer comercializador del Mundo de limón en fresco. El sector del limón español genera 20.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de unos 700 millones de euros cada año.

Desde la organización señalan que en la nueva era que comenzamos triunfa la frescura, la vida sana y la sostenibilidad, por lo que el limón europeo es una opción impecable, al ser un producto lleno de vitamina C que se cultiva en nuestro país desde la conquista musulmana de la península ibérica.

Los embajadores

Saúl Craviotto, que atesora cuatro medallas olímpicas en piragüismo, es uno de los representantes de esta campaña que encaja a la perfección con su estilo de vida saludable y activa, como deportista profesional y también como policía nacional, y también dentro de su familia, ya que su mujer ha publicado recientemente un libro titulado "Comida sana en bowl".

Sandra Sánchez es considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino después de permanecer durante tres años seguidos como líder del ranking mundial. Tiene cinco medallas europeas y una del mundo y recientemente ha protagonizado la vuelta a la competición al imponerse dominando todas las rondas.

Y por último, Javier Fernández, el mejor patinador en la historia de España tras haber sido campeón del Mundo en 2015 y 2016, siete veces campeón de Europa entre 2013 y 2019 y poseedor de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018. Tras el último Campeonato Europeo, el del pasado año, el deportista madrileño de 29 años se retiró de la competición, aunque sigue patinando en un espectáculo llamado Revolution on ice.

