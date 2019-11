El mediofondista español Luis Alberto Marco ha decidido poner fin a su trayectoria profesional como atleta, una noticia que ha anunciado él mismo a través de su blog personal.

Las lesiones lo han perseguido en los últimos años y Marco ha reconocido que este no es el final que a él le hubiera gustado, pero que no ha podido hacerlo de otra forma. "Me hubiese gustado haber podido elegir ese momento, haberlo hecho en la misma competición, haciendo lo que me gusta y hacerlo cerca de los míos. Pero las lesiones tenían pensado un final distinto".

Cuarto en el Europeo de 2007

No haber podido superar las lesiones para poder realizar esa última competición es algo que lamenta un Luis Alberto Marco que durante unos cuantos años fue uno de los mejores atletas nacionales de 800 metros, llegando a conseguir un meritorio cuarto lugar en el Europeo indoor de Birmingham en el año 2007, además de poseer varios títulos de campeón de España.

"Hace justo 3 años de mi última temporada de competición a nivel, una temporada que ya aparecieron los primeros problemas que se agudizarían con el paso de los meses hasta el día de hoy. Tenía puesto mucha ilusión en las temporadas posteriores con nuevos retos que me planteaba pero que finalmente han quedado aparcados", ha explicado en su comunidado el atleta sevillano.

"Me voy con lo positivo"

Aún así, Luis Alberto Marco lo deja con la cabeza bien en alta y con la sensación de haber disfrutado lo máximo posible de su deporte. "Me voy con lo positivo, con lo que este deporte me dió". Por todo eso, en el momento de la despedida "no puedo dejar de acordarme de la importancia de la familia ha tenido en todo esto, a mi madre, a mi padre y a mi hermano, que influyeron de manera decisiva en que yo practicara este deporte y todo lo que esa decisión ha influido en mi vida posteriormente. También de mis inicios en la escuela de atletismo de Montequinto en Dos Hermanas, que sembraron las semillas del atleta que llegué a ser".

Por todo eso, su último mensaje como profesional va dedicado a ese deporte, su deporte. "Gracias atletismo, por haber influido mi vida de esta forma. Nos seguiremos viendo"

