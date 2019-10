El castellonense Sebastián Mora se ha proclamado campeón de Europa de scratch en Apeldoorn (Holanda) después de una gran exhibición en la que ha podido atacar desde lejos y nadie ha podido seguirlo.

No era el más rápido y él lo sabía. Así que ha utilizado la única estrategia que le valía para ser campeón, que era su gran objetivo. Ha arrancado desde lejos, cuando todavía quedaban varios kilómetros y ninguno de sus rivales ha podido seguirlo.

Así mismo lo explicaba él en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) instantes después de haber conseguido este éxito, su cuarto título continental y el segundo en esta misma prueba. "Cuando he visto el hueco no he parado hasta meta. Muy satisfecho, es fruto del trabajo de todo el año".

Temporada inolvidable

Y es que esta victoria viene a refrendar la gran temporada de un Sebastián Mora que ya se llevó la medalla de plata este mes de febrero en la prueba de puntuación del Campeonato del Mundo de Prúszkow (Polonia).

Ahora consigue este título, el cuarto suyo en campeonatos continentales justo a un año vista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gran cita del deporte mundial y para la que trabajan todos los deportistas desde ya mismo.

Ahí buscará una plaza el mencionado Sebastián Mora junto a su infatigable compañero de viaje, el balear Albert Torres, con quien disputará este mismo domingo la prueba de madison de estos europeos, una carrera en la que también parten entre los grandes favoritos para alzarse con la medalla de oro.

Lo que está claro es que Mora, a sus 31 años, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, algo que está aprovechando. Ahora falta ponerle la guinda a la temporada y a estos Campeonatos de Europa.

