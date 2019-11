Sebastián Mora sumó su segunda medalla en la Copa del Mundo de ciclismo en pista que se disputa en Minsk, al concluir segundo en la prueba de Scratch.

El español acabó tras el bielorruso Yauheni Karaliok, mientras que tercero acabó el estadounidense Eric Young.

De esta forma, el de Villarreal suma su segunda medalla en Minsk, tras la plata conseguida este viernes en la prueba de Puntuación, en la que se impuso el británico Mark Stewart.

Hay que recordar que Sebastián Mora es el actual campeón de Europa de Scratch, medalla que consiguió recientemente en los Europeos de Apeldoorn (Holanda).

Pepe Moreno no tuvo suerte en Keirin donde quedó eliminado, después de una caída que no le permitió rendir al máximo en la repesca, mientras que Tania Calvo cayó ante la británica Capewell en los octavos de final en los 200 metros, donde Helena Casas no pasó el corte.

