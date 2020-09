La Semana Europea del Deporte 2020, que se celebra hasta el próximo 30 de septiembre e impulsada en España por el Consejo Superior de Deportes (CSD), pone en valor la importancia de la actividad física y la práctica deportiva segura en tiempos de pandemia

La edición de este año, que cuenta como embajadores a los deportistas Laura Ester, Ray Zapata y Sara Andrés, pretende concienciar sobre la necesidad de mantener un estilo de vida activo para mejorar la salud física y mental, de manera especial, en estos días marcados por la pandemia de la COVID-19

Bajo el lema #BeActive, BeSafe , las actividades previstas por el CSD, que han tenido que adaptarse a las condiciones impuestas por la crisis sanitaria en toda Europa, cuentan con la colaboración de la FEMP y la Fundación España Activa.

Se difundirá por municipios y entidades deportivas de todo el país un conjunto de videos de exhibiciones deportivas, grabados en la ciudad de Gijón. Además, está convocado un concurso de fotografía y vídeo a través de redes sociales con diferentes categorías con el que se busca animar a la práctica de actividad física y deporte.

Para la secretaria de Estado para el Deporte, el hecho de que esta iniciativa de la Comisión Europea se celebre de forma simultánea del 23 al 30 de septiembre en todos los países de la Unión, “da la medida de la trascendencia que tiene que todos los ciudadanos tengan una vida activa”, ha añadido.

El diseño de actividades inicialmente planteado para esta edición ha tenido que cambiar debido a la COVID-19 y se ha programado la difusión de unos videos de exhibiciones deportivas de G-Dance, el GAP, Yoga, Full Body, Pickelball o HIIT grabadas en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Gijón siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene. Con la emisión de estas masters class deportivas se pretende animar a los ciudadanos a practicar deporte bajo el lema #BeActive, BeSafe.

Además, está convocado un concurso de fotografía y vídeo a través de redes sociales con diferentes categorías con el que se busca animar a la práctica de actividad física y deporte y cuyas bases se pueden consultar en el siguiente apartado de la página web del CSD.

El acto de presentación virtual ha contado con la participación del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero; de la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, Berta Piñán; del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Ramón Tuero; del presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky; y los embajadores de la Semana, Ray Zapata y Laura Ester.

La Semana Europea del Deporte, que celebra este año su sexta edición, contará en España como embajadores a los deportistas Ray Zapata (gimnasta medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2015 y medalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú 2015), Laura Ester (jugadora de waterplo subcampeona olímpica en 2012, campeona de Europa en 2014 y 2020 y campeona del Mundo en 2013) y Sara Andrés (atleta paralímpica medalla de bronce en el Mundial de Londres en 400 y 200 metros lisos y récord del mundo en 100m en el Mundial de Dubái en 2019), destaca el CSD.

Make sure to keep an eye out for the #BeActive live workout on #BeActive night! ???????? https://t.co/0DTrgOuoIH