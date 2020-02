La sala de conciertos Baltard Pavilion de París será la encargada de acoger este fin de semana las finales del Dragon Ball FighterZ World Tour, uno de los mayores eventos de juegos de lucha del mundo y cuyo título aspira a levantar Joan 'Shanks' Namay, jugador de Vodafone Giants.

En estas finales participarán los dieciséis mejores jugadores del mundo que se dividirán en cuatro grupos, siendo los japoneses Go1, BNBBN y Matoi los rivales de 'Shanks' , uno de los mayores representantes de este tipo de videojuegos en Europa. Tras esa primera fase que tendrá lugar el sábado 8 de febrero, los ocho mejores entre los dieciséis, pasarán a un último clasificatorio que tendrá lugar el domingo.

Para conseguir la plaza para estar presente en la capital francesa, los jugadores han debido clasificarse a través de los distintos eventos celebrados por todo el mundo, con los Saga como las principales paradas del circuito. Además, situarse entre los doce primeros del ranking o aprovechar la última oportunidad en el Last Chance Qualifier previo a las finales era requisito imprescindible para competir en París.

Temporada histórica

Para el ‘Padre’ de los juegos de lucha, que ha estado entrenando con los mejores jugadores del país y otros invitados internacionales, la cita supone la culminación de una temporada histórica, en la que aseguró su plaza para la cita final después de superar una fase clasificatoria con 256 participantes y alcanzar el cuarto puesto en el Red Bull Dragon Ball FighterZ Spain Saga de Madrid, el octavo en el EVO y el noveno en el Japan Saga.

“Me veo a buen nivel. Aunque sea difícil, no hay nadie a quien no pueda ganar en el torneo”, aseguró sobre las finales del Dragon Ball FighterZ. Por su parte, David ‘Lozark’ Alonso, director deportivo de Vodafone Giants, se mostró especialmente satisfecho al respecto de la trayectoria de ‘Shanks’: “Joan acude a las finales con los deberes hechos, su clasificación es ya una victoria. Su evolución está siendo espectacular, por eso no dudo de que realizará el mejor papel posible y pondrá en el mejor lugar el nombre de Vodafone Giant s ”.

El evento podrá seguirse a través del canal oficial de Twitch de Red Bull y a través de las redes sociales de Vodafone Giants.

Acuerdo con BCN Fighters

Mientras 'Shanks' se prepara para las finales, su club de esports se une con BCN Fighters, el proyecto dedicado a los juegos de lucha, para la apertura de Giants Fighters Dojo, un espacio especializado en fighting games que abrirá sus puertas el próximo 6 de marzo.

El espacio, ubicado en pleno centro de la Ciudad Condal, supone una muestra más de la apuesta de Vodafone Giants por estos videojuegos y busca convertirse en el punto de encuentro de referencia internacional para los aficionados al género.

Además, en sus más de 150 metros cuadrados, habrá una zona de juegos con doce consolas con todos los fighting games del mercado, escenario, sala de stream y zona de descanso. Los aficionados contarán con todo tipo de facilidades para practicar como un gigabyte de conexión a internet, contenidos exclusivos y viewing parties, entre otras, además de tarjeta de socio con ventajas exclusivas.

