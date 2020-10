Un total de siete españoles, incluido el campeón del mundo Nikoloz Sherazadishvili, competirán en el Grand Slam de Hungría de judo, que se disputará en Budapest de viernes a domingo entre estrictas medidas de seguridad con una limpieza cada hora de los tatamis.

Setenta países han respondido a la convocatoria de la Federación Internacional de Judo para participar en la primera competición de élite tras la pandemia,

Las superficies de competición serán tratadas "con una solución especial, segura para los deportistas pero letal para gérmenes y virus", según la organización.

España acudirá con una selección de siete judokas encabezados por el campeón mundial de -90 kg en 2018, Nikoloz Sherazadishvili, primer cabeza de serie en su categoría. Le acompañarán Francisco Garrigós en -60 (2º favorito), Alberto Gaitero en -66 (2), Ana Pérez en -52 (4), Laura Martínez en -48 (3), María Bernabéu en -70 (4) y Sara Álvarez en +78.

Niko, en buena forma y a por el oro

Precisamente Niko confirmó que su objetivo en Budapest es exigirse al máximo y "pelear por el oro".

"El objetivo es ir a por el oro dando el cien por cien. He entrenado todo el verano con muchas ganas de hacerlo bien. Veremos cómo se plantea el torneo y el estado de los rivales, pero siempre me exijo el máximo que es pelear por el oro", comentó a Eurosport, que emitirá la competición.

Sherazadishvili admite que no tiene ni idea del nivel en el que se encuentran sus rivales para esta cita, después del parón por la pandemia, pero eso no le preocupa. "Hay gente 'top' que esperamos que no esté en el estado en el que debería y gente que a priori no es favorita que puede dar la sorpresa", señaló.

"En estos momentos me encuentro realmente bien. He tenido mucho tiempo para entrenar y estar en buenas condiciones para competir. De hecho, durante el verano no he dejado de entrenar para encontrar un buen nivel para competir, aunque solo cuando llegan los torneos puedes comprobar el estado en el que te encuentras", destacó.

Todos los participantes deberán presentar a su llegada una prueba negativa de coronavirus y volverán a ser sometidos a control al instalarse en su hotel en Budapest.

El Grand Slam es puntuable para el ránking olímpico, que se cerrará el 28 de junio de 2021. Se clasifican para Tokio los 18 mejores por peso, con un máximo de uno por país, más un representante japonés si no lo hubiera. También se repartirán unas cuotas adicionales por continente.

A fecha de hoy, estarían clasificados para los Juegos de Tokio parte de España Nikoloz Sherazadishvili, Francisco Garrigós, Alberto Gaitero, Julia Figueroa o Laura Martínez, Ana Pérez, María Bernabéu y Sara Álvarez.

'I feel like I'm between two flags' 🇬🇪🇪🇸



Meet Nikoloz Sherazadishvili: the first Spanish man to win a @Judo world title will be one of the stars this weekend in Budapest.#JudoHungary #WJT @COE_es @NSheraPodium



Full story: https://t.co/dAueNG3OWN pic.twitter.com/D2xM4ByeqU — Olympic Channel (@olympicchannel) October 20, 2020

