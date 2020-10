Este fin de semana vuelve a rodar el balón de la máxima categoría del fútbol femenino nacional, la Primera Iberdrola, que echó el cierre con el confinamiento en marzo y no pudo jugar las jornadas restantes al no considerarse aún competición profesional.

Esta edición estará más disputada que nunca, al contar con dos equipos más de lo habitual y haber tan solo tres plazas para Champions en juego y cuatro puestos de descenso. Será la primera edición que cuente con 18 equipos, aunque solo por esta temporada, atípica en todos los aspectos debido a la COVID19, pues desde Reto Iberdrola se mantendrán los dos ascensos habituales para volver al formato de dieciséis equipos en la temporada 2021/22.

Precisamente uno de los aspectos que más expectación levanta en esta Primera Iberdrola es que puede ser la última que se dispute como no profesional. La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, prometió recientemente que a partir de la próxima temporada la Primera División del fútbol femenino sería profesionalizado, y sus competiciones dejarían de estar gestionadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El vigente campeón es el FC Barcelona, que marchaba primero invicto en el momento de suspensión de la competición, cuando aún quedaban ocho jornadas por disputarse. Al no ser una competición profesional, no se reanudó, como sí pasó con LaLiga masculina. La RFEF decretó que no hubiera descensos, salvando la categoría de Valencia y Espanyol, que ocupaban esos puestos al momento de la suspensión, permitió el ascenso del Santa Teresa y el Eibar y otorgó el título a las culés .

Ganas de cumplir los objetivos

Prácticamente todos los clubes de Primera Iberdrola llevan sin jugar en competición oficial desde marzo, salvo Atlético de Madrid y Barcelona que disputaron en agosto la Champions League femenina , por lo que tendrán más ganas que nunca del primer pitido inicial y de recuperar sensaciones con sus diferentes objetivos en mente.

Entre los favoritos al título, colchoneras y azulgranas están, con permiso del Levante, un escalón por encima del resto. Las azulgranas continúan con Lluís Cortés en el banquillo y su fórmula será mantener el bloque que tan buen rendimiento estaba mostrando la pasada temporada hasta que el parón truncó sus planes. Con grandes estrellas internacionales y nacionales en su plantel, esperan no descuidar el torneo doméstico, aunque es sabido que su gran deseo es la corona continental, después de caer en la final en 2019 y ser derrotadas este año en semifinales de manera dolorosa ante el Wolfsburgo.

El Atlético de Madrid ha perdido a jugadoras importantes como Kenti Robles, pero ha sabido reforzarse bien. Pese a la multitud de bajas, dejó muy buenas sensaciones en cuartos de la Champions ante el Barça. Las jugadoras también contarán con Dani González en el banquillo otro año más, con ganas de recuperar la gloria del tricampeonato liguero conseguido en 2017, 2018 y 2019.

El Levante se puede permitir hablar de tú a tú al Atleti y al Barcelona después de quedar tercero en las dos últimas temporadas. Las granotas han sufrido bajas sensibles en defensa como las de Ona Batllé (al Manchester United) o Ivana Andrés y Marta Corredera (al Real Madrid), pero arriba retienen la pólvora de Alba Redondo y Eva Navarro, a las que se sumará Irene Guerrero como fichaje estrella. Si el título no puede ser, las levantinas esperan al menos retener la tercera plaza de Champions, que este año estará muy disputada.

Contendientes a dar un paso más

El Deportivo Abanca fue sin lugar a dudas la gran revelación de la pasada temporada. Recién ascendido, escaló hasta la cuarta posición demostrando que no le temían a la máxima categoría. Ese rendimiento también ha tenido un precio, y es que ha perdido a figuras como Tere Abelleira o 'Misa' Rodríguez, ambas al Real Madrid. Aunque será difícil repetir sorpresa, esperan mantener las buenas sensaciones guiadas por los goles de 'Peke'.

Todo un histórico de la competición, el Athletic Club, dice adiós a otra histórica como Ainhoa Tirapu. También ha perdido a algunas de sus jóvenes más prometedoras, por lo que se espera que esta sea una temporada de transición en la que no sufrir sobresaltos, pero tampoco exigirse más de la cuenta. Las lesiones lastran al equipo, para muestra la rotura del cruzado de Ane Azkona.

Natalia Arroyo debutará en el banquillo de la Real Sociedad, algo ilusionante para la afición 'txuri-urdin'. Destaca la salida de Marta Cardona, también rumbo al Real Madrid, pero han realizado fichajes esperanzadores como los de Maitane López, Nuria Rábano, Gemma Gili o Amaiur Sarriegi. Pensar en los puestos europeos quizá es demasiado, pero Arroyo espera en su debut dejar buenas sensaciones y ubicarse en la zona acomodada de la tabla.

El EDF Logroño mostró en Las Gaunas muy buen fútbol y goles, sobre todo a cargo de Jade Boho. Para esta temporada esperan continuar en esa línea y ser exigentes con su juego, tras incorporar piezas muy prometedoras como Olga García o Pamela Tajonar. Asentarse en la élite de la Primera Iberdrola debe ser el reto.

Renombre e incógnitas

El comienzo de la temporada se adelantó a este fin de semana tras conseguir un acuerdo con el único equipo que se mostró en contra. El Rayo Vallecano se negaba a empezar la pretemporada de su escuadra femenina hasta no contar con un protocolo y una fecha en firme. Finalmente, accedió a empezar el primer fin de semana de octubre, pero su equipo ya había perdido mucho tiempo y no se puso en marcha hasta el 15 de septiembre, por lo que su rendimiento será una incógnita. Pese a que le serán aplazadas las dos primeras jornadas ligueras, llegarán a la tercera ante el Real Madrid con muy poco rodaje, por lo que no podrán relajarse.

El Granadilla Tenerife destaca por no contar con una escuadra masculina ligada al club, pero eso no ha impedido al equipo tinerfeño competir al máximo nivel en la Primera Iberdrola. Novenas la pasada temporada sin grandes sustos, esperan poder repetir este año, aunque desde el propio club reconocen que es difícil mantener el nivel competitivo en su situación.

Tras una temporada de transición en el acuerdo que firmaron, el CD Tacón finalmente desaparece para dejar paso al Real Madrid, que le absorbe y pasa a ocupar su plaza y sus derechos deportivos. El Tacón ya estuvo el año pasado entrenando y jugando en Valdebebas, pero será esta temporada cuando adopten el escudo, la equipación y el renombre merengues.

Tendrán que hacer valer ese prestigio con el que a priori llegan, y para ello se han nutrido de talento nacional de jugadoras contrastadas como Andrés, Corredera o Cardona, unido al de jóvenes como Tere Abelleira. Esos fichajes se unirán a los de la pasada temporada de extranjeras experimentadas como Jakobsson o Asllani. Parece que aspiran al menos a una plaza Champions, pero tendrán que demostrarlo sobre el campo tras el décimo puesto de la 19/20.

El Sevilla espera ascender puestos para ubicarse en una zona más tranquila de la clasificación. Para ello, esperan encomendarse al talento de su fichaje estrella. Claudia Pina llega cedida desde el Barcelona para sumar minutos en Primera División. Toda una promesa del fútbol nacional, conquistó el Balón de Oro y la Bota de Plata en el Mundial sub-17 que España ganó hace dos años. Se espera que contribuya a que las hispalenses mejoren el rendimiento de la pasada temporada.

La parte baja, más apretada que nunca

A los equipos que ocuparon los últimos puestos de la pasada temporada hay que añadir los dos recién ascendidos y el hecho de que este año hay cuatro descensos, por lo que la presión será máxima. El Real Betis, por ejemplo, se encomienda al cambio de cara que mostró el equipo una vez llegó Pier Cherubino al banquillo. Oriana Altuve y Mari Paz Vilas serán las armas de las verdiblancas.

La cantera femenina más grande de España espera mantenerse en Primera un año más. El Madrid CFF sufrió más de la cuenta hasta el mercado invernal, en el que el regreso de Geyse Ferreira despertó con goles al equipo. Sin embargo, empiezan prácticamente de cero tras la profunda remodelación que ha experimentado su plantilla.

El Sporting de Huelva tiene un objetivo grabado a fuego, y no es otro que huir de los cuatro puestos de descenso que habrá este año. Como todos los veranos, su proyecto sufre un vaivén de jugadoras, por lo que habrá que comprobar si este año también encajan como para librarse o si tocará sufrir.

Olvidar o recordar el pasado curso

Tras una nefasta temporada en la que solo el parón deportivo evitó el descenso, el Valencia ha hecho muchos cambios para que no se vuelva a repetir. El equipo de la capital del Turia tiene otra oportunidad para corregir los fallos de la pasada temporada, pero en esta ocasión habrá el doble de candidatos al descenso, por lo que tendrán que espabilar si no quieren terminar en Reto Iberdrola.

En la misma situación se encuentra el Espanyol, que estaba prácticamente condenado a descender cuando se decretó el confinamiento. Un bagaje de cero victorias es el sonrojante recuerdo del curso anterior, por lo que el club perico intentará dar un giro de 180º a su situación con incorporaciones como Laura Fernández, Paula Nicart, Vanina Correa o Marta Turmo.

Entre los recién ascendidos, el Santa Teresa reaparece dos años después con la esperanza de que esta vez sea la definitiva y poder recordar su rendimiento de la pasada temporada para mantenerse en Primera Iberdrola. Por su parte, el Eibar llega con el ejemplo de su división masculina en mente, que lleva casi una década asentada en la máxima categoría con trabajo y humildad.

Primera jornada con plato fuerte

El sábado a las 11:30 el balón echará a rodar por primera vez con el EDF Logroño-Levante, el encuentro inaugural. A las 16:00 habrá doble ración gracias al Athletic-Deportivo y al Espanyol-Atlético de Madrid. En este primer día ya hay choques de nivel como el de riojanas y granotas, el deseo del Deportivo de demostrar que lo suyo no fue flor de un día ante las leonas o el debut de las colchoneras.

Con el Real Sociedad-Rayo Vallecano aplazado, el domingo estará copado por el mejor fútbol femenino con un total de 5 encuentros, todos matinales. A las 11:00 debuta en la categoría el Eibar en casa, ante el Real Betis, mientras que Sporting de Huelva y Valencia harán lo propio en la localidad onubense con ganas de empezar con buen pie y olvidar el curso anterior.

El fútbol de Primera vuelve a Badajoz con el estreno del Santa Teresa, que tendrá que batir a un duro rival como el Sevilla a partir de las 12:00. Tan solo una hora después se solapará el Granadilla Tenerife-Madrid CFF de las 13:00, otro duelo entre equipos que esperan sellar su permanencia cuanto antes.

El plato fuerte, sin embargo, queda reservado para las 13:30, y es que el sorteo ha deparado el primer 'Clásico' femenino de la historia para la jornada 1. Las culés parten como claras favoritas al ser las vigentes campeonas, mientras que el Real Madrid, pese a ser sobre el papel el novato, esperará hacer valer el escudo desde el principio y demostrar que sus fichajes funcionan para alcanzar las cotas altas que se ha fijado el equipo.

