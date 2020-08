Puigarnau registró un tiempo de 33 horas y 15 minutos y estuvo acompañada en diferentes tramos del recorrido por otros deportistas como Jordi Gamito, Eduard Hernández o Pablo Villalobos. Foto: Carlos Llerandi / Val d'Aran by UTMB

Silvia Puigarnau se convirtió en la primera finisher del Torn dera Val d'Aran (VDA) al completar el recorrido de la prueba reina de Val d'Aran by UTMB como parte del reto 'VDA Solidaria', en beneficio del movimiento #YoMeCorono para recaudar fondos para la investigación de la Covid-19.

Puigarnau completó los 162 km y 10.600 metros de desnivel positivo del VDA en 33 horas y 15 minutos.

La atleta del Wild Trail Project arrancó su reto desde la plaza de la Iglesia de Vielha, que reunió a amigos, corredores y amantes de la montaña. A pesar del calor y de que nunca se había enfrentado a una distancia tan larga, Puigarnau, fue sumando kilómetros y completando tramos a buen ritmo.

A lo largo del reto, la corredora de Agramunt recibió el apoyo de deportistas como Jordi Gamito, Laia Andreu, Pablo Villalobos o Mireia Pons, que compartieron con ella partes del recorrido, igual que el esquiador profesional de freeride Aymar Navarro.

"Estoy todavía con resaca de sentimientos, aún no soy consciente de todo lo que he vivido este fin de semana. Solo puedo estar feliz. Me sentí muy arropada por todo el mundo y estoy muy agradecida a las liebres y al apoyo de la organización, de mi familia y de mi pareja", explicó Puigarnau.

Investigación de la COVID-19

La corredora de Agramunt regresó a la plaza de la Iglesia de Viellha tras 33 horas y 15 minutos de reto, visiblemente emocionada y arropada por amigos que la acompañaron en los últimos kilómetros. Además, ahí, a la 1:45h de la madrugada fue recibida por decenas de personas que la esperaban a su llegada.

"Estamos muy contentos de que Silvia sea la primera finisher de nuestra prueba. Es una gran corredora y ha completado un reto enorme con el que esperamos contribuir a la investigación de la Covid-19. Además, la 'VDA Solidaria' nos ha servido para dar arranque a Val d'Aran by UTMB , que el año que viene celebrará su primera edición ya con corredores de todo el mundo", comentó Xavi Pocino, director de la prueba.

