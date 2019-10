Olivia Smart y Adrián Díaz acabaron en cuarta posición tras la Danza Rítmica del Grand Prix Skate América, que se disputa en Las Vegas (Estados Unidos), tras sumar un total de 76.62 puntos, que encabezan los estadounidenses Madison Hubbell y Zachary Donohue (84.97).

Gran actuación de la pareja española en esta primera prueba del ISU Grand Prix, en el que obtuvieron su mejor puntuación en danza rítmica desde que forman pareja. Un nuevo paso en su gran progresión. Hasta ahora, su mejor puntuación data de la temporada pasada, con 75.80, en el ISU CS Nebelhorn Trophy 2019.

Smart y Díaz se ganaron al público con la música del musical de Grease, con You're the One I Want.

Tras la pareja estadounidense, en segunda posición se colocó la pareja rusa, Alexandra Stepanova e Ivan Bukic, con 81.91, mientras que terceros acabó este primer ejercicio, el dúo canadiense Laurence Fournier Beaudry y Nikolaj Sorensen, con 79.17.

Al ritmo de Grease

Esta gran actuación de la pareja Smart-Díaz se une a la conseguida por Sara Hurtado y Kyrill Jalyavin tras la primera jornada también de la Danza del Minsk Arena Ice Star , competición del ISU Challenger que se disputa en la capital bielorrusa. Hurtado-Jalyavin se situaron primeros con un total de 76.08 puntos.

Precisamente el dúo hispanor-ruso disputará la próxima semana la segunda prueba del ISU Grand Prix, el Skate Canadá.

practicodeporte@efe.com