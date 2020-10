Susana Rodríguez, campeona del mundo de triatlón paralímpico en la categoría tándem de discapacitados visuales, afronta por delante unos meses ilusionantes ya que en los Juegos Paralímpicos de Tokio espera poder competir en dos disciplinas, triatlón y atletismo.

"Más que presionarme, es algo que me ilusiona muchísimo, ya que vivir los Juegos Paralímpicos una vez en triatlón va a ser espectacular y poder hacerlo en los dos deportes va a ser mágico", confesó en el programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

Para la deportista gallega, que empezó con el deporte en atletismo, poder correr en el Estadio Olímpico será "estupendo".

"El triatlón es mi objetivo principal para Tokio. Es el deporte en el que los últimos años he estado encabezando las pruebas del más alto nivel y estoy ahora mismo primera en el ránking mundial", comentó.

En triatlón es dónde tiene mayores opciones, pero, siempre dispuesta a darlo todo, en atletismo el objetivo también es ambicioso. "En el 1.500, mi objetivo primero va a ser conseguir estar en la final de los Juegos", destacó Susana Rodríguez

El papel del guía

Rodríguez y su guía, Sara Loehr, viajarán en unos días a Portugal para disputar una Copa del Mundo de triatlón que será su primera competición de la temporada.

"Lo que esté pasando este año es una verdadera incógnita porque no hemos competido. Hasta la semana que viene no nos veremos las caras por primera vez", declaró Susana, médico de profesión, que durante estos últimos meses tan duros no ha parado de trabajar en el hospital de Santiago de Compostela.

Con relación al papel de los guías, destacó por igual la importancia del nivel deportivo y de la relación personal.

"La parte deportiva es una prioridad porque un guía tiene que conseguir mantener durante la competición al menos el nivel o incluso tenerlo un poco por encima de la persona con discapacidad visual a la que acompaña".

"Además, está claro que a nivel personal las cosas también tienen que funcionar porque cuando en un equipo del tipo que sea el tema personal no fluye correctamente, al final el rendimiento máximo no se alcanza o no se puede mantener a largo plazo", señaló.

Susana Rodríguez desveló que, si consigue subir al podio en Tokio, hará una fiesta en la zona vieja de Santiago como homenaje a toda la gente la ayuda para "poder entrenar y sacar adelante el día a día".

