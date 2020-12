El campeón mundial paralímpico Ricardo Ten recalcó la importancia del deporte como "herramienta para socializar y cuidarse" en un evento junto al Proyecto FER y el simulador de ciclismo Bkool por el Día Mundial de la Discapacidad.

El ciclista adaptado quiso hacer llegar un mensaje de normalización a la sociedad y transmitir que sufrir una discapacidad no impide la práctica de cualquier deporte en el evento 'Una Vuelta a la Discapacidad', una contrarreloj disputada ayer en formato virtual por la ciudad de Valencia. En ella, Ten fue el protagonista para difundir su mensaje de optimismo y esperanza y recorrió el circuito, que estaba abierto a la participación de cualquier persona que lo deseara.

"Con la iniciativa que hoy hemos desarrollado, queremos animar a esas personas que sufren alguna discapacidad a que hagan actividad física. El deporte es una magnífica herramienta para socializar y cuidarse," afirmó Ten al Proyecto FER.

El campeón del mundo de ciclismo paralímpico en ruta y en pista completó los 25 kilómetros del recorrido acompañado de caras conocidas del deporte valenciano. Los ex ciclistas Ángel Casero y Paco Benítez, el ex futbolista Paco Camarasa, el ex piloto Roberto Mehri o la triatleta Noelia Juan fueron algunos de ellos. Además, compañeros del mundo del deporte paralímpico y del Proyecto FER como el ciclista Maurice Eckhard, la nadadora Eva Coronado o el triatleta Héctor Catalá también estuvieron presentes.

Con esperanza en los Juegos

Ten, miembro del Proyecto FER que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso en fomento del deporte valenciano, quiso aprovechar para agradecer su labor, al afirmar que "los deportistas valencianos" son "unos privilegiados por poder contar con su ayuda económica, social y personal." Aseguró que "están volcados en el apoyo al deporte" y alabó que "no diferencien entre olímpicos y paralímpicos " porque "ese trato de igualdad es importantísimo" para ellos. El ciclista también se mostró optimista de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"Todo apunta a que sí habrá Juegos. Aunque todavía se mantienen ciertas incógnitas, yo ya estoy concienciado de que se van a disputar," declaró.

Pese a que el grupo de deportistas que acudirán en representación de España a la cita nipona no se conocerá hasta junio de 2021, Ten se mostró confiado en sus opciones y, en caso de ir, se animó " a soñar con las medallas ." El valenciano se ve con posibilidades sobre todo "en las pruebas de pista" y concluyó que "subir al podio sería la mejor manera de corresponder al inestimable apoyo que nos conceden la Fundación y el Proyecto FER, y al cariño que me transmiten tantas y tantas personas anónimas."

