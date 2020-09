La piragüista española Teresa Portela afronta su sexta participación en unos Juegos Olímpicos en Tokio, pero aún así promete seguir dando guerra porque tiene "mucho que dar y sueños muy importantes que lograr."

La gallega, ya clasificada para la cita olímpica, se convertirá en la capital nipona en la mujer española que ha asistido a más Juegos (6), y la segunda en total sin distinción de géneros, solo por detrás del atleta Jesús Ángel García Bragado, que cuenta con 7 participaciones. Este récord se une a un palmarés que cuenta con 2 Campeonatos del Mundo, 7 Campeonatos de Europa y 5 diplomas olímpicos tras 20 años en la élite, pero Portela no quiere oír hablar de retiradas, como confiesa en una entrevista con el Comité Olímpico Español (COE).

"Este año lo siento muy importante porque creo que tengo por delante un reto súper bonito. Poder estar en mis sextos Juegos y convertirme en la primera mujer española me motiva muchísimo. La motivación la encuentro en querer cada día ser mejor y no me centro en lo que ya conseguí, sino en lo que aún quiero luchar. Todavía no llegó mi fin, tengo mucho que dar y sueños por delante que quiero lograr. Esa es mi gran motivación cada año," explica.

Por si sus éxitos deportivos fueran pocos, la piragüista está terminando Nutrición y Dietética, su tercera carrera tras Magisterio de Educación Física y Fisioterapia. Regenta su propia clínica junto a su marido, el también ex piragüista David Mascato, en O Grove, y tiene una hija . Reconoce que "no es fácil conciliar todo," pero agradece que, aunque hay momentos en los que se ve "desbordada," siempre consigue salir adelante gracias a su entorno. "Yo aporto mi granito de arena, pero mi familia y mi entorno también aportan el suyo y eso me ayuda a poder con todo," asegura, "tengo a buena gente que hace todo lo posible para que yo esté bien y que todo lo que tengo alrededor funcione, todo es gracias a ellos."

Un año olímpico truncado

El confinamiento y el parón deportivo provocados por el coronavirus afectaron a la élite deportiva hasta el punto de tener que aplazarse los Juegos Olímpicos. A algunos atletas ese encierro les alejó de sus disciplinas más tiempo que nunca, como en el caso de Portela. Admite que su confinamiento pasó por una fase de "incertidumbre" por el futuro de los Juegos, un proceso "aceptación," consciente de que "iba a ser un año atípico," y, después de aceptar la situación, comenzó a "disfrutar" de su familia y del tiempo que tenía.

"Nunca he estado tanto tiempo sin remar. Siempre había tenido un mes de vacaciones entre temporada y temporada, y de repente verme dos meses sin remar y tanto tiempo sin entrenar fue raro, porque siempre estoy con la mochila a cuestas para los entrenamientos cada día. Al verme en casa hubo que cambiar el chip y pensar en disfrutar de la familia y aprovecharlo, dándole la vuelta para ver lo positivo dentro de esta situación," relata la española.

Con la confirmación del aplazamiento de los Juegos a 2021, la gallega vivió momentos duros , ya que sintió que este había sido "un año roto, un año tirado." La pirgaüista pasó de sentirse "en forma" a tener que "estar metida en casa." Hasta que se decidieron posponer estas olimpiadas, para los atletas "era un poco frustrante, generaba ansiedad y sobre todo una incertidumbre que muchas veces es lo que más te puede," aunque una vez confirmadas las nuevas fechas Portela cree que hay que "pensar en positivo y pensar que queda un año más para prepararse para esta gran cita." Cita con la que sueña y a la que pide, como no, una medalla.

"Si soy yo la que está remando en la final del K1-200 y tengo que pedir un deseo, pediría lo que todo deportista quiere, que es subirse al podio. Me encantaría, pero sobre todo, quiero dar lo mejor de mí en cada prueba y quedarme satisfecha. Eso es lo mejor, que todo salga bien, que todo salga perfecto y sentirme satisfecha y contenta con todo lo que hice y siempre intentando dar el 100% para tener esa tranquilidad interior," dice.

Referente para las nuevas generaciones

Teresa Portela, a menos de un año de convertirse en historia de España, aconseja a las futuras generaciones del piragüismo que "disfruten." "El deporte de élite es un trabajo muy sacrificado. Eres deportista 24 horas, no solo el tiempo que dura el entrenamiento, sino que hay que descansar, hay que cuidarse, hay que estar bien centrado...," recuerda. Sin embargo también quiso tranquilizarles al afirmar que "si disfrutas y te gusta lo que haces, si trabajas y tienes talento, los resultados llegarán, pero lo que importa es ese camino que recorres y haces cada día. Si te gusta es mucho más llevadero, así que eso es lo más importante, que se disfrute con lo que se hace."

"Formar parte del Equipo Olímpico Español es increíble. Estar en unos Juegos Olímpicos es muy difícil, significa estar entre los mejores del mundo y los sistemas de clasificación cada vez son más difíciles. Poder disfrutar y ser consciente de que solo unos pocos consiguen llegar hasta ahí y sentirme dentro de ese grupo es realmente increíble. Vivir los Juegos con los que forman la familia olímpica, representar a tu país, a tu gente, es algo que valoro muchísimo," cuenta Portela sobre la experiencia olímpica.

La piragüista gallega también aprovechó para agradecer al presidente del COE, Alejandro Blanco, su "cariño" y que "siempre ha estado pendiente" de sus resultados. "Mando un gran beso a Alejandro por apoyar y vivir el deporte español de esta manera tan intensa y personalmente por el cariño que siempre me demuestra," concluye.

