Ya se conoce el cuadro de la fase final de la Iberian Cup de League of Legends (LOL), que tendrá lugar entre el 5 y el 15 de noviembre y de la que queda todo por decidir, con los cuartos de final, semifinales y final por delante.

Ayer por la noche se procedió a realizar el sorteo de los cruces de cuartos tras finalizar la fase del K.O. y conocerse los últimos cuatro equipos que compondrán la fase final. S2V, Team Queso, MAD Lions y SLO Rejects se unieron así a Movistar Riders, G2 Arctic, Vodafone Giants y EGN, clasificados directamente gracias a su posición en sus respectivos campeonatos domésticos.

La primera ronda de estos playoffs se disputará al mejor de 5 y, como viene siendo habitual debido al actual contexto sanitario, en formato online. Los cruces serán los siguientes:

EGN-SLO Rejects (5 de noviembre a las 18:00)

G2 Arctic-Team Queso (6 de noviembre a las 18:00)

Vodafone Giants-S2V Esports (7 de noviembre a las 18:00)

Movistar Riders-MAD Lions Madrid (8 de noviembre a las 18:00)

El nuevo formato funciona

La Iberian Cup estrenó formato esta temporada, dando un giro a la competición que enfrenta a los mejores equipos de España y Portugal y que cuenta con el apoyo de Riot Games. Desde el pasado 20 de octubre los 18 equipos de la Superliga Orange LOL y la Liga Portuguesa de LOL (LPLOL) se citaron en esta copa, que además deja espacio a la escena amateur con dos representantes, el campeón de la Liga Nexo y otro que se decidió en un torneo adicional hasta completar los 20 participantes.

Riders , Giants y G2 accedieron directamente a la fase final al ser los tres primeros clasificados de la Superliga Orange, mientras que EGN hizo lo propio como campeón de la LPLOL. La fase de grupos, por tanto, estuvo compuesta por 16 equipos: los 7 equipos restantes de la Superliga Orange, los 7 equipos restantes de la LPLOL, Movistar Riders Academy como campeón de la Liga Nexo y SLO Rejects, que conquistó el torneo abierto que otorgaba el último billete.

El nuevo formato ha aportado emoción a todo lo sucedido en la Iberian Cup hasta ahora, dando lugar a muchas sorpresas. Los 16 equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro, en los que los dos mejores de cada grupo pasaban a la fase del K.O., último paso antes de esta fase final. Los equipos amateur siguieron demostrando que no acudieron al torneo de paseo y superaron el corte, junto a S2V, BCN Squad, MAD Lions, For The Win Esports, OFFSET Esports y Team Queso.

La fase del K.O. cierra el cuadro

Los ocho equipos clasificados realizaron una fase de K.O. que decidió qué cuatro equipos se unían a Riders, Giants, G2 y EGN. En el primer cruce, S2V Squad puso fin al sueño de Movistar Riders Academy con un claro 2-0 y se postuló como un rival a tener en cuenta en estos playoffs.

Los vigentes campeones de MAD Lions Madrid se impuso 2-1 a BCN Squad en un duelo marcado por la igualdad entre dos conjuntos que ya habían dado un buen rendimiento en la fase de grupos, por lo que los leones no lo tuvieron nada fácil. El Team Queso se deshizo por 2-0 de For The Win, todo un clásico portugués, con bastante facilidad, lo que les aportará confianza para esta fase final.

La sorpresa llegó en el último cruce, en el que SLO Rejects continuó confirmándose como la revelación de la Iberian Cup al eliminar a OFFSET, lo que deja a EGN como único representante de Portugal. El ganador del torneo clasificatorio amateur venció por 2-1 a los lusos en unas partidas de alta tensión y muy igualadas.

Tras los cuartos de final habrá unos días de descanso hasta el 13 y 14 de noviembre que se disputarán las semifinales. La gran final de la Iberian Cup será el día siguiente, 15 de noviembre.

practicodeporte@efe.com