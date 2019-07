Sandra Sánchez fue la encargada de portar la bandera española en la ceremonia de clausura de los Juegos Europeos de Minsk 2019, "todo un honor" para la karateka de Talavera que se mostró agradecida por la oportunidad brindada por el Comité Olímpico Español.

A través de un mensajes en sus redes sociales, la campeona del mundo, de Europa y oro en la cita continental celebrada en la capital bielorrusa ha dado las gracias por haber sido la elegida para relevar a Miguel Alvariño, quien encabezó a la delegación española en la apertura de los Juegos.

GRACIAS!! ?????? @COE_es por esta bonita oportunidad, que agrezco enormemente como persona, pero más aún para mí deporte ?? , #karate como abanderado de un evento Olímpico #EuropeanGames ??????



Cuántas cosas bonitas ????



?? @COE_es Carmen Juncal pic.twitter.com/quLZ15tDYN — Sandra Sánchez (@sandrasankarate) 1 de julio de 2019

"Me hace súper ilusión, es un honor grandísimo, todo está saliendo tan bonito, ganar la medalla, repetir el oro de hace cuatro años... Me salen tantas emociones que no se expresarlas en palabras. Lo voy a disfrutar muchísimo esta noche y voy a disfrutar de este privilegio", aseguró la karateka española antes de su gran momento.

Nunca falla

La talaverana logró en estos Juegos Europeos su 46ª victoria consecutiva. Un triunfo que le valió para colgarse la medalla de oro y revalidar el título cosechado en los primeros Juegos Europeos que se celebraron en Bakú en 2015.

La italiana Viviana Bottaro volvió a ser la rival de la campeona del mundo en la final de Minsk. Ya ocurrió en la del Campeonato de Europa disputado el pasado mes de marzo en Guadalajara, donde la española se hizo con una victoria que la permitió subirse al primer escalón del podio.

España duodécima en el medallero

Los oros conquistados por los karatekas Sandra Sánchez, Damián Quintero y Laura Palacio, así como el logrado por el boxeador Gabriel Escobar y la plata de la selección de fútbol playa, fueron las últimas medallas de una delegación española que concluye los Juegos Europeos de Minsk en la duodécima posición del medallero final con trece preseas.

Además, de los deportistas españoles mencionados anteriormente, también se colgaron el oro Antonio Bailón y Fátima Gálvez en tiro en la categoría foso por equipos mixto. Por su parte, junto a la selección de fútbol playa, el judoka Francisco Garrigós también se subió al segundo escalón del podio.

A las cinco medallas de oro y las dos de plata, hay que sumarle las seis de bronce conseguidas por el piragüista Alfonso Benavides en C1 200 metros; la judoka Julia Figueroa; Fátima Gálvez en foso individual femenino; Pablo Acha en tiro con arco; y Yaiza Jiménez e Irene Díaz en sambo.

Rusia, al igual que en Bakú 2015, ha sido la gran dominadora de esta cita continental con más de un centenar de medallas. Los deportistas rusos exhibieron de nuevo su potencial en la capital bielorrusa, de donde salieron con 109 metales, 44 oros, 23 platas y 42 bronces. La delegación anfitriona finalizó segunda con 69 podios y Ucrania, tercera, sumó 51.

practicodeporte@efe.com