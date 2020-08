Los organizadores de Tokio 2020 han dejado claro que "no quieren unos Juegos sin público", aunque ya empiezan a asumir que será muy complicado llevarlos a cabo con los estadios llenos y así lo ha asegurado el CEO de de la organización, Toshiro Muto.

"Hemos creado una hoja de ruta con 6 fases. Ahora tenemos que garantizar la disponibilidad de todas las sedes para 2021 y luego tendremos que reducir el número de invitados de federaciones internacionales y del COI, pero no hay nada definitivo", ha contado a la Agencia EFE en una entrevista.

Convivir con el virus

Respecto a la evolución de la pandemia, que también sigue creciendo en Japón, Mutu espera que se "tomen medidas efectivas para que haya un ambiente que permita llevar a cabo los Juegos. Esperamos que se controle la situación, sería muy optimista pensar que la pandemia se acabará. Creo que la humanidad tendrá que convivir con el virus y mantener la vida social. Lo importante es tomar medidas contra el coronavirus y ese es nuestro trabajo".

Y es que la infraestructura de un evento como los Juegos Olímpicos es enorme. "Entre atletas y representantes de comités vendrán más de 10.00 personas. Esperamos que se sometan a test al partir de sus países y, por supuesto, a su llegada a Japón. Discutiremos qué medidas tomar para garantizar que no se contagien durante sus traslados en Tokio o en sus alojamientos. También habrá protocolos para contagios".

Sobre las medidas que se tomarán para los deportistas que estén en la villa olímpica, Mutu reconoce no será posible mantener "limpia" esa zona "si los atletas que entran y se alojan allí luego salen a cenar a algún sitio. Pensamos que podría ser necesario crear un código de conducta para los atletas", cuenta.

El país asiático tiene, ahora mismo, prohibida la entrada a viajeros de diferentes países, por lo que es un tema que habrá que solucionar de aquí en adelante. "Se deberá tomar alguna medida especial para los que vengan de esos países. Creo que no es realista que todos pasen cuarentena de 14 días desde su llegada, así que será uno de los temas que tendremos que definir con el gobierno".

Lo que está claro es que el hecho de que el deporte profesional también haya regresado en Japón es una buena noticia para los Juegos. "Las ligas de béisbol y fútbol han vuelto a tener espectadores, aunque pocos en un principio. Es una muy buena referencia para nosotros. Además, desde este otoño se esperan eventos deportivos mundiales. Observaremos las medidas y serán de gran referencia para nosotros".

Unos Juegos diferentes

Pero el gran problema ahora mismo es el tema del público, porque la organización no quiere unos Juegos sin público. "Ahora hay una alta probabilidad de que nos veamos obligados a descartar la idea de los estadios llenos, pero aún así no queremos que sean totalmente sin público".

Incluso se ha puesto sobre la mesa que los únicos espectadores sean japoneses. "No hemos discutido nada de eso todavía. Si siguen las restricciones de entrada a Japón será una historia diferente, pero si no, seguramente la gente podrá venir de otros países y ver las competiciones. Creemos que será así".

Por último, no quiso hablar de pesimismo respecto al evento. "La sociedad va a convivir con el coronavirus durante un cierto tiempo, así que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no van a ser como antes, pero tomaremos todas las medidas posibles contra el virus. No puedo decir nada concreto ahora, pero que creo que es importante que preparemos el ambiente para que la gente de todo el mundo vea que Tokio está trabajando en una buena dirección y quiera venir".

