Toni Bou sigue agrandando su leyenda al proclamarse campeón del mundo de trial por decimotercera vez consecutiva, aunque sus títulos mundiales ascienden a veintiséis si se suman los obtenidos bajo techo, tras vencer la sexta prueba del TrialGP de la temporada celebrada en Auron (Francia).

El piloto español, después de lograr la cuarta pole del año el sábado, tenía ante sí la oportunidad de subirse, de nuevo, a lo más alto. El catalán no desaprovechó la ocasión y se proclamó campeón del Mundo en la penúltima cita.

Ha sido un Mundial corto pero intenso, creo que esta temporada hemos madurado mucho.

El domingo, Toni Bou dejó claras sus intenciones desde el principio de la prueba. Con un Trial con zonas largas y empinadas, se sintió muy cómodo y con solo nueve penalizaciones sentenció la carrera y por consecuencia el Mundial.

“Hoy ha sido una carrera que ha costado mucho poder marcar diferencias sobre todo durante las primeras zonas. Así lo hemos hecho y hemos llegado a 0 a la zona 8. Hemos marcado una carrera muy inteligente, me he sentido muy cómodo encima de la moto. Como siempre no hay mejor manera que ganar un nuevo título que con una victoria y con buenas sensaciones", declaró el español tras concluir la cita.

111 victorias

"Esto no es un milagro, es una leyenda", se podía leer en las camisetas que todo el equipo Repsol Honda Team lució para celebrar el vigésimo sexto título mundial de Toni Bou. Con esta nueva victoria, el piloto nacional ya suma 111 en el Campeonato del Mundo de Trial, siendo la decimotercera consecutiva desde que ganara en Andorra la temporada pasada.

"Ha sido un Mundial corto pero intenso, creo que esta temporada hemos madurado mucho. El año pasado tuvimos muchas lesiones, este año hemos estado muy cómodos encima la moto, se ha visto con las victorias y el pilotaje, así que ahora toca vivir el momento y disfrutar de las vacaciones”, afirmó en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Motociclista Española.

Pese a que aún queda una prueba por disputar, el piloto nacional ya puede presumir de ser el único en tener 26 mundiales de Trial GP, siendo trece los conquistados outdoor y trece los logrados indoor. La última carrera del Campeonato Mundial se celebrará en La Nucía, Alicante, el 21 y 22 de septiembre.

