Felipe Orts en la categoría masculina y Lucía González y Aida Nuño en la femenina parten como grandes favoritos a hacerse con los títulos nacionales de ciclocrós este fin de semana en la ciudad cántabra de Torrelavega, sede de este campeonato.

El ciclista valenciano, gran especialista de la modalidad, buscará su tercer título consecutivo después de una gran temporada en la que ha dado la cara ante algunos de los mejores del mundo como Mathieu Van Der Poel o Wout Van Aert. Por eso es el principal nombre a seguir del fin de semana, aunque no parece tener ningún rival a su alcance.

Esta prueba masculina se disputará el domingo a las 13:30 horas y además de la presencia de Felipe Orts, habrá otros ilustres del ciclocrós español, como Kevin Suárez, que también llega en un buen momento de forma, Ismael Esteban, el último hombre que ha sido capaz de derrotar a Orts en un Nacional, o Mario Junquera, que ya fue quinto en la pasada edición del Campeonato de España y que continúa en progresión.

Felipe Orts, en plena forma

Ante la cita, no esconde sus cartas el mencionado Felipe Orts. "Estoy muy bien. Estuve con anginas la semana pasada y me he recuperado bien. El cuerpo reacciona bien entrenando. Estoy como toca", ha ido explicando en esta previa del evento. "Los últimos años he llegado parecido, como favorito, pero si eres favorito es por algo. No vale otra cosa que no sea ganar, pero es lo que hay", ha dicho sin echar balones fuera.

Sobre el recorrido que se van a encontrar, ya sabe lo que es enfrentarse a él. "Ya corrimos aquí en 2016, aunque habrá cambiado. Debe estar bastante trillado por las carreras de la semana pasada y las que se correrán antes de nosotros. Estará bastante deshecho, pero es para todos igual", ha comentado en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo.

Duelo entre Nuño y González

En cuanto a la prueba femenina, todo apunta a un duelo a dos bandas entre Lucía González y Aida Nuño, las dos grandes referencias de la especialidad en España. Nuño es toda una leyenda, una deportista que busca su octava corona nacional, mientras que González es la actual campeona y buscará su tercera medalla de oro.

La carrera femenina, en la que se alinearán las ciclistas de la categoría élite, sub23 y junior, comenzará el domingo a las 11:30 h y se podrá ver en directo mediante el streaming que pondrá a disposición de los aficionados la organización.

Sobre el momento de forma en el que llegan ambas, González lo hace después de recuperarse de una lesión. "Me pegué un buen golpe en el hombro y quise correr en Namur aún teniendo dolores y molestias para ver si me iba sintiendo mejor. Creo que a este Campeonato de España ya llegó prácticamente sin dolor, con fuerza de nuevo en el hombro y pudiéndolo mover bien. Para mí es un orgullo ser una de las principales favoritas porque eso quiere decir que hemos vuelto a hacer las cosas bien otra temporada más", ha confirmado una de las dos máximas aspirantes.

Aida Nuño, por otra parte, llega con ganas e ilusión, sobre todo porque se espera un circuito embarrado, donde mejor se desenvuelve ella. "Ya lo conozco de otros años. Está previsto que se ponga difícil. Siempre pido agua para los Campeonatos de España porque es lo que mejor me va, que haya barro y que sea exigente. En las últimas semanas me voy encontrando cada vez mejor y más animada. Estoy con ganas de hacerlo lo mejor posible".

Este fin de semana, además, se disputarán las carreras de las categorías inferiores y también las categorías Máster aunque, sin duda alguna, los dos platos fuertes tendrán lugar el domingo con las pruebas élite femenina y masculina.

