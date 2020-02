A partir de la próxima temporada la Rainbow Six se dividirá en competiciones regionales paralelas. Foto: Ubisoft.

Ubisoft aprovechó el Six Invitational para anunciar el principal cambio que experimentará el programa de esports de Tom Clancy's Rainbow Six Siege a partir de 2020, la división por regiones.

La competición pasa a estar dividida en cuatro regiones (Europa, Norteamérica, América Latina y Asia-Pacífico) que decidirán los detalles específicos de sus respectivos programas: el formato, la forma en que el programa regional contribuye al global... Ubisoft espera que este cambio permita a la competición seguir mejorando y garantice su éxito en cada región, ya que el nuevo formato tiene más en cuenta las particularidades de cada zona y permite ampliar las opciones en los programas que ofrecen.

Este nuevo formato no elimina el carácter global de la competición, ya que las competiciones regionales alimentarán un enfrentamiento global en la lucha por clasificarse para el Six Invitational, el evento anual más importante del Rainbow Six.

Novedades en la competición

A partir de ahora, cuatro programas regionales se desarrollarán en paralelo a lo largo de la temporada, divididos a su vez en cuatro partes: tres fases, cada una de las cuales culmina con un Major en el que se enfrentan los cuatro mejos equipos de cada región, y una cuarta destinada a las finales regionales y las partidas por el descenso.

El nuevo sistema traerá consigo también un sistema de puntuación renovado, más minucioso y que premiará el rendimiento constante. Además, la actuación de los equipos en estos programas regionales y sus Majors afectará a su posición global y sus posibilidades de llegar al Six Invitational.

Nueva fase del plan sostenible

El otro gran anuncio de Ubisoft es el comienzo de la Fase 3 del plan sostenible de esports para Rainbow Six. Esta nueva etapa busca crear un entorno más maduro y profesional para las organizaciones colaboradoras, fomentando así el apoyo a equipos y jugadores.

De este modo, se apoyará a casi medio centenar de organizaciones de todo el mundo en un sistema de rangos que servirá para realizar el reparto de beneficios. Para poder ser elegidas, las organizaciones participarán en un proceso de selección en el que se exigirán una serie de requisitos mínimos.

