Con el objetivo de concienciar a los usuarios sobre el daño que puede provocar el acoso en el entorno gaming, el equipo de UCAM Esports Club ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema #Tuspalabrasmarcan.

Cada vez son más los jugadores del sector del videojuego afectados por los insultos que llegan a través de las redes sociales, recuerda la UCAM. Por ello, el club de esports de la Universidad Católica de Murcia realizará una campaña para concienciar sobre como puede afectar a los usuarios esta problemática actual.

La campaña consiste en publicar cada día diferentes imágenes que reflejan el odio que puede llegar a sufrir una persona de dentro del entorno del videojuego. Todas ellas irán acompañadas del hashtag #Tuspalabrasmarcan.

No todo vale

El odio es tal -recuerdan- que hace tan solo un par de semana, el mundo del videojuego se vistió de luto por un streamer de Twitch que con tan solo 31 años se quitó la vida. Era Byron ‘Reckful’ Bernstein, y en una de sus emisiones en directo recibió una oleada de mensajes de odio donde, literalmente pedían que se suicidase.

El caso de ‘Reckful’ no ha sido el primero ni desgraciadamente será el último, pues no se trata de casos aislados, y estos episodios se dan cada vez con mayor frecuencia en este sector, señalan. Por ello, desde la UCAM han decidido no mirar hacia otro lado e intentar combatir esta situación.

"Combatir esta lacra es un trabajo de todos los que formamos parte de esta comunidad, por lo tanto, es también tu responsabilidad como usuario crear un entorno seguro, agradable y sano en el mundo de los videojuegos, aseguran.

UCAM Esports Club termina con el deseo de transmitir a los usuarios que las palabras pueden “marcar” aunque se digan o se escriban a través de una pantalla de ordenador.

