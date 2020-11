El centenar de atletas de 43 países buscarán una plaza para los Juegos de Tokio en la modalidad de maratón, el próximo 6 de diciembre en las calles de Valencia, dentro de la Élite Edition de la Maratón de Valencia, donde además, otros tres atletas harán lo propio para garantizarse la presencia en los Juegos Paralímpicos, también el próximo verano.

El objetivo de muchos de los participantes en esta edición diferente de la cita valenciana será obtener plaza para la gran competición de 2021, como son los Juegos. Para ello, deberán acabar por debajo de los 2:11:30 en hombres y 2:29:30 en mujeres.

La Maratón de Valencia en su Élite Edition será una de las pocas maratones que se celebren en el mundo a causa de la COVID-19.

Gran parte de los aspirantes a una plaza para Tokio que estarán en Valencia forman parte del programa de My Best 42, que empezó en 2015 de cara a los Juegos de Río, para atraer al mayor número de atletas sub élite.

Los diez primeros de cada categoría -siempre que sus federaciones les seleccionen- conseguirán su pase de manera directa gracias a la normativa de la ‘Etiqueta Platino’ condición que estrena la prueba valenciana este año.

Gran cartel

Entre los grandes nombres para la prueba, destacan dentro de la selección hecha por Marc Roig, Birhanu Legese (2h02:48), tercera mejor marca de la historia; Kinde Atanaw (2h03:51), primer clasificado en 2019; Leul Gebreselasie (2h04:02), vencedor en 2018; Lawrence Cherono (2h04:06); Kaan Kigen Özbilen (2h04:16), recordman de Europa de maratón; Lelisa Desisa (2h04:45), actual campeón del mundo de la distancia, o Jemal Yimer, debutante. En total, hay 21 atletas por debajo de 2h07:00 y 35 con marcas sub 2h10:00, informa la organización.

En cuanto a la prueba femenina, destacan Joyciline Jepkosgei (2h22:38), quien en 2017 batió el récord del mundo en los 21K valencianos, Joan Chelimo (1h05:24 – 21K) o Peres Jepchirchir (1h05:16), récord del mundo de medio maratón en carreras de solo mujeres en el mundial de Gdynia (Polonia) . En total, habrá 28 mujeres con registros por debajo de 2h30:00.

Élite nacional

También destaca la presencia de atletas españoles, con 33 hombres y 22 mujeres, elegidos por José Antonio Redolat. Así, en la prueba femenina estarán Marta Galimany (2h29:02), que buscará el récord nacional , Elena Loyo (2h30:57), Irene Pelayo (2h32:15), Marisa Casanueva (2h32:22), Gema Barrachina (2h33:29) y Alicia Pérez (2h35:17), junto a las prometedoras debutantes en la distancia Teresa Urbina y Nuria Lugueros.

En cuanto a la prueba masculina, el atletismo español estará representado por Hamid Ben Daoud (2h07:33), Ayad Lamdassem (2h09:28), Iván Fernández (2h09:55), Camilo Santiago (2h10:02), Houssame Eddine Benabbou (2h10:45), Daniel Mateo (2h10:53), Iraitz Arrospide (2h10:59), Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (2h11:50), así como el esperado debut de Toni Abadía.

Además se contará con la presencia de tres atletas paralímpicos: Alberto Suárez, Gustavo Nieves y Mari Carmen Paredes en busca de la mínima para Tokio.

