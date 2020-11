Dani Albero era un niño, como cualquier otro, al que un día su vida dio un vuelco cuando le diagnosticaron una diabetes tipo 1. Aquel niño nunca dejó de soñar y, a través de un libro, ahora plasma como "con trabajo, esfuerzo, mucho empeño y dedicación, todo se puede conseguir".

"Solo necesitas tener sueños", confiesa el autor de un libro escrito con el propósito de impulsar la misión del proyecto "Un diabético en el Dakar", con el que se convirtió en la primera persona con diabetes tipo 1 en tomar la salida del rally.

"Esa misión no es otra que romper las barreras que impiden a millones de diabéticos en todo el mundo llevar a cabo una vida normal y motivarlos a realizar actividades deportivas, e impulsar y fomentar el interés en la investigación de la diabetes", declara.

Sus vivencias, plasmadas en este libro, las presentó Dani Albero en el Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia.

"No me veía capaz de escribir un libro, pero la experiencia ha supuesto un repaso a mi vida para darme cuenta de cómo la autoestima y la superación continua me ha llevado hasta aquí, donde hace apenas cuatro años consideraba muy difícil estar", dijo el piloto.

El deportista valenciano estuvo acompañado en el acto por el director de la Cátedra de Innovación, Pepe Marín; el fundador de la editorial Kurere Juan Osoro; y el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moyà.

Su editor, Juan Osoro, explicó cómo Kurere "busca ser un proyecto empresarial para dar sostenibilidad a la plataforma social en la que a través de la venta de libros solidarios se pueda ayudar a personas e instituciones que necesitan apoyo en estos momentos difíciles".

Dos Dakar

Para Pepe Marín, Dani Albero representa "a todas las personas que, teniendo miedo porque se encuentran entre los factores de riesgo a causa de la pandemia, son valientes y siguen adelante como él ha demostrado afrontando ya dos Dakar".

A nivel institucional, Josep Miquel Moyà recordó el apoyo de la Generalitat Valenciana como "proyecto singular porque es una historia que merece ser contada con las dificultades que supone editar libros hoy día. Al final el deporte siempre es una gran excusa para contar una odisea vital y servir de ejemplo a muchas personas".

Al ser un libro solidario los beneficios obtenidos por su venta irán destinados a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (ASPANION).

practicodeporte@efe.com