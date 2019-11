El piloto español Ander Mirambell ha arrancado la temporada en plena forma con un gran quinto puesto en su debut, en las pruebas que han tenido lugar este miércoles y este jueves en la estación estadounidense de Lake Placid.

Mirambell se ha mostrado "muy satisfecho" de este resultado obtenido en la prueba que ha abierto la temporada 2019/20. "Hemos trabajado bien y en una competición tan exigente son muy bienvenidos estos dos quintos puestos", ha explicado el catalán.

Quinto, "pese a los problemas"

A pesar de haber tenido algunos problemas durante sus bajadas, el deportista de Calella ha comentado que su pilotaj "ha sido de gran nivel. He sufrido un pequeño problema con el casco durante la primera bajada. Se ha movido y he pilotado a ciegas en las últimas tres curvas".

Sin embargo, pese a este contratiempo, Mirambell demostró estar en plena forma haciendo una de las mejores bajadas que se le recuerdan. Y en la segunda jornada todavía fue capaz de mejorar sus sensaciones. "He hecho una pequeña variación porque venía la niebla y esperaba cambio en el hielo, pero no se ha producido. Me he equivocado y me ha conducido a problemas".

El gran objetivo de Ander Mirambell, que este año además de competir también ejerce como entrenador, es el Campeonato del Mundo de Alemania en 2020. Ahora mismo guía a Adrián Rodríguez, quien un doble top 20 en su estreno en la competición.

“Valoro con nota su actuación, porque además no deja de aprender. Realmente no se le puede pedir más en dos de las Copas América más difíciles de los últimos tiempos", consideró sobre su pupilo, al que no pudo acompañar Paula Raul por un accidente durante los ensayos. "Sus entrenamientos hasta el golpe han sido excelentes. Me voy satisfecho con la experiencia, y más aún porque hemos demostrado que el proyecto funciona".

