El afamado skater Tony Hawk, emblema de esta disciplina a nivel mundial, ha aprovechado la remasterización del videojuego Tony Hawk's Pro Skater 1+2 para hacer un listado de los mejores destinos para practicar skate en Europa, entre los que se encuentra una iglesia asturiana.

La iglesia de Llanera (Asturias), conocida ahora como Kaos Temple, se construyó en 1912 y fue abandonada tras la Guerra Civil. Los skaters de la zona se unieron para rehabilitarla, ante la necesidad de contar con un sitio en el que practicar su deporte a cubierto, ya que el pueblo tiene alrededor de 200 días de lluvia al año. Liderados por el fallecido skater español Ernesto Fernández Rey alias 'Jernest', su organización La Iglesia del Skate transformó el espacio ayudándose de la financiación colectiva, el apoyo corporativo y la imaginación.

"Este lugar es increíble y es un ejemplo asombroso de colaboración entre el mundo del arte y el skate. Estoy deseando poder visitarlo en cuanto podamos retomar los viajes," valora Tony Hawk.

Dinamarca y Reino Unido lideran la lista

Dinamarca y Reino Unido, con dos destinos cada uno, lideran esta formada por 9 ubicaciones. En el país nórdico aparece Faelledparken (Copenhague), que según el skater danés Rune Glifberg es el lugar que ayudó a desarrollar el skate en todo el país, gracias a su variedad de elementos y rampas verticales. También en Dinamarca se encuentra el Streetdome (Haderslev), una creación del estudio de diseño del propio Glifberg, Glifberg-Lykke, y el skater de la zona Morten Hansen. Este amplio complejo interior y exterior no solo cuenta con skateparks, sino también pistas de baloncesto, muros de escalada y otros espacios deportivos.

El skater estadounidense cree que en Copenhague hay "una de las escenas de skate más fuertes de Europa" y, tras visitar Faelledparken con sus hijos, reconoce que "les encantó." Respecto al Streetdome, considera que "es increíble lo que Rune (Glifberg) y su equipo han logrado construir. Es uno de los más bellos y extensos parques del mundo, y tiene algo para todos los niveles de habilidad e intereses."

En las islas británicas se encuentra Radlands Plaza (Northampton), una reinvención al aire libre de la mítica primera instalación de skate cubierta del país, construida en 1992 por la familia Ince. Tras acoger a más de 250.000 skaters a lo largo de su historia, tuvo que cerrar en 2004, hasta que reabrió en 2012. Para Tony Hawk "es genial que hayan logrado reabrirlo para una nueva generación de skaters." En la capital está Southbank, uno de los lugares más icónicos del país y corazón del skateboarding londinense.

"Southbank es el ejemplo perfecto de un parque creado por la comunidad. Se ha convertido en centro de atención para los skaters de Reino Unido, y un destino para los turistas de todo el mundo. Mis hijos estaban más interesados en ir allí cuando estuvimos en Londres, que en visitar otras atracciones turísticas," recuerda Hawk.

Predominio de la zona occidental

En la lista de Hawk también hay presencia de Francia, Italia, Alemania y Suiza. En el país galo destaca el Bowl de Marsella, el mayor parque de Francia y con increíbles vistas a la playa. Incluido en el Tony Hawk's Pro Skater 2, para Tony es "un icono." De Italia incluye la Estación de Tren de Milán, muy conocida por sus bordillos y escaleras al aire libre. "No he patinado aquí, pero he visto muchas imágenes épicas de gente dándolo todo. Parece que fue construido con el skate en mente. Otras estaciones de tren deberían tomarlo como referencia," considera el estadounidense.

El Skatehalle de Berlín es un inmenso parque cubierto que ofrece el lugar idóneo para practicar en interior y exterior. Cuenta con la rampa interior más grande del continente, lo que lo convierte en "parada obligatoria" para Tony Hawk cuando visita la ciudad. "Alemania tiene muchos lugares estupendos para practicar skate, pero Berlín es un lugar al que siempre me ha encantado ir," explica.

Por último, en Suiza recomienda el Plainpalais Skatepark de Ginebra. Pese a que la ciudad no tiene tanta tradición skater como otras en la lista, la apertura de esta instalación en 2012 la ha convertido en punto de referencia para la comunidad, gracias a su gran variedad de elementos. Aunque aún no ha estado, Tony Hawk concluye que el material que ha visto sobre esa zona es "una locura" y que algunos miembros de su equipo "han estado y les ha encantado."

Un total de nueve ubicaciones europeas para los apasionados del skateboarding recomendados por toda una leyenda de este deporte, que además se estrenará como disciplina olímpica en los Juegos de Tokio 2021 .

